Tre giocatori del Fenerbahce contagiati dal Coronavirus assieme al team manager

Non è bastata la (tardiva) sospensione del campionato turco, arrivata solo in settimana, a evitare la positività al coronavirus COVID-19 di tre giocatori e del team manager del Fenerbahce. Tutta la squadra era stata sottoposta a test di screening dettagliati in quanto molti avevano segnalato sintomi compatibili con quelli del virus ormai pandemico nel mondo.

I tre giocatori sono la guardia greca Kostas Sloukas, il centro ceco Jan Vesely e il suo compagno di ruolo turco con passaporto giordano Ahmet Duverioglu. In Eurolega, Sloukas e Vesely sono la seconda e quarta opzione offensiva del club che ha per allenatore Zelimir Obradovic.

Assieme a loro, è stato contagiato il team manager Cenk Renda. A riportare la notizia è George Zakkas, giornalista greco di sdna.gr. Il Fenerbahce occupa attualmente il 7°-8° posto nella classifica di Eurolega e il quarto in Basketbol Super Ligi turca.

