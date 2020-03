Una prodezza in 6 decimi: Vlado Micov, il Professore "programmato" per segnare i tiri decisivi

Sei decimi di secondo. È il tempo necessario a Vlado Micov per caricare e lasciar partire il tiro della vittoria. Sei decimi di secondo dopo aver ricevuto palla a sette decimi dalla sirena. Con un margine di un decimo esatto. Non è un caso, se lo chiamano Professore. Perché anche in quella situazione di affanno totale, Micov aveva perfettamente calcolato che, da quella posizione, avrebbe potuto scagliare la possibile freccia della vittoria entro il tempo massimo. E farlo con la consueta flemma olimpica.

Video - Vlado Micov colpisce ancora: la tripla della vittoria a Valencia a un decimo dalla sirena 00:54

Il buzzer-beater di Valencia è stato quasi un déjà vu. Quando quel pallone ha lasciato i polpastrelli di Micov, probabilmente in tanti hanno pensato "È dentro". Perché il Professore ci ha già ormai abituati a prendere e segnare quei tiri decisivi sulla sirena. Questo è il terzo degli ultimi tre mesi, dopo quelli di Venezia e Cremona. Cui potremmo anche aggiungere quella scarica da 11 punti nel quarto periodo contro il Bayern per coronare la rimonta dal -20.

Ed è proprio qui che sta la differenza tra un "tiratore semplice" e un veterano di mille battaglie che ha maturato, prima di tutto, la capacità di mantenere il ghiaccio nelle vene anche all'ultimo secondo, anche in affanno, anche con la vista annebbiata da oltre trenta minuti di partita nelle gambe. Il "tiratore semplice", molto probabilmente, farà 4/4 nel primo quarto ma sbaglierà poi l'ultimo tiro, quello che conta per davvero. Il Professore, invece, sembra quasi programmato per segnare i tiri decisivi. Come un biathleta davanti al poligono, ha una capacità di tutta sua di focalizzare il canestro in una manciata di centesimi di secondo, abbassare le pulsazioni cardiache, e bum!, lasciar partire il tiro con consapevolezza e tranquillità, senza affrettare o stentare nessuno delle decine di quei piccoli movimenti che formano il fondamentale più complesso del basket. Un tiro perfetto, pulito, da campione. È questa la differenza tra chi vince le partite e chi, invece, spara quel tiro soltanto sul ferro.

Le altre prodezze del Professore: le triple vincenti contro Venezia e Cremona

Video - Vladimir Micov si inventa una tripla assurda a 5" dalla fine: Milano sbanca Venezia 71-70 00:53