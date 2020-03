Vittorie in volata di Baskonia e Barcellona, super Larkin lancia l'Efes, ko Fenerbahce e Maccabi

Khimki Mosca-Fenerbahçe Beko Istanbul 82-68

A cura di Daniele Fantini. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite e ribaltata la differenza canestri nello scontro diretto con il Fenerbahçe, riagganciato e superato in classifica al settimo posto: la galoppata verso i playoff del Khimki Mosca prosegue con un successo che vale tantissimo per la graduatoria e per il morale di una squadra che sembra essere completamente risorta nell'ultimo mese, tornata sugli stessi livelli di eccellenza con cui aveva aperto la stagione candidandosi al ruolo di pericolosissima mina vagante.

Video - Che azione di Nikola Kalinic: salta due difensori con una finta e poi schiaccia in testa a Jerebko 00:39

Il Khimi silenzia il Fenerbahçe di Obradovic con grande merito, vincendo una partita quasi sempre condotta per ritmo, intensità e, soprattutto, qualità generale nella metacampo offensiva: perché Alexey Shved indossa sì il mantello delle grandi occasioni (23 punti, 6 assist), ma è molto ben supportato da una batteria di lunghi molto eclettica e polivalente, capace di unire l'esperienza e la tecnica di Jonas Jerebko (15 punti, 9 rimbalzi), ai muscoli di Devin Booker (15) e ai guizzi di un ottimo Thomas Robinson dalla panchina (10). Il Fenerbahçe, che vede invece spezzarsi una mini-striscia di due successi consecutivi, soffre in maniera pesante e continua nella metacampo difensiva (una stranezza rispetto alle ultime versioni della squadra di Obradovic), fatica nel contenere la fisicità avversaria in vernice, e gioca una pallacanestro molto confusionaria in attacco, come testimoniato anche dai soli 28 punti realizzati nella ripresa.

Video - Non c'è buzzer-beater impossibile per Alexey Shved: tripla in faccia a Williams a fine primo tempo 00:30

Decidono le percentuali ottime del Khimki (59% da due e 39% dall'arco con 11 triple a segno) e un momento di totale sbandamento sofferto dal Fenerbahçe a cavallo dei due quarti finali, quando un antisportivo fischiato contro Mahmutoglu seguito da un paio di grandi giocate di Shved e Jovic aprono un pesantissimo break di 17-5 che spacca la partita lanciando la squadra russa sul +17 (74-57) al 34'. Completamente slegato e spaesato, il Fener non ha la forza di reagire nonostante i time-out psicologici di coach Obradovic e incassa, nei secondi finali, il canestro decisivo di Thomas che ribalta anche la differenza canestri dopo il -13 della gara d'andata. Non servono i 13 punti di Muhammed Ali e gli 11 a testa per Nando De Colo e un Derrick Williams molto impreciso al tiro (4/12).

Khimki Mosca: Shved 23, Booker 15, Timma 6, Zaytsev, Jerebko 15; Robinson 10, Karasev 5, Gill 2, Jovic 6, Bertans. N.e.: Vialtsev, Monia. All.: Kurtinaitis.

Video - Highlights: Khimki Mosca-Fenerbahçe Beko Istanbul 82-68 03:37

* * *

Anadolu Efes Istanbul-Olympiacos Pireo 91-79

A cura di Davide Fumagalli. Dopo lo scivolone di Tel Aviv che ha interrotto una striscia di 11 vittorie, la capolista Anadolu Efes rialza subito la testa battendo fra le mura amiche l'Olympiacos, formazione reduce dal successo nel derby col Panathinaikos e in generale n un momento positivo dopo il ritorno in panchina di Bartzokas. Purtroppo i greci si sono dovuti arrendere di fronte all'uragano Shane Larkin: il fenomeno ex Boston Celtics, reduce da una prova opaca con 10 punti e 0 su 5 da tre col Maccabi al rientro dall'infortunio, esplode con una prestazione monstre con 40 punti e 10 su 15 dall'arco! Uno show che rafforza la candidatura ad MVP di Larkin, al secondo quarantello in questa stagione dopo i 49 contro il Bayern Monaco, e alla seconda prestazione da 10 triple in Eurolega, entrambi primati per la competizione. Al confronto sostanzialmente spariscono i 13 punti di Pleiss e i 12 di Micic, comunque importanti per la vittoria numero 24 in stagione dei turchi. Scivola a 12-16 l'Olympiacos, insieme a Zalgiris, Valencia e Milano, e al momento fuori dalla zona playoff: non bastano i 14 punti di Ellis e gli 11 con 8 assist di Buycks.

Video - Le 10 triple di Shane Larkin contro l'Olympiacos: è record in Eurolega 02:07

La partita vede un avvio migliore per l'Olympiacos, sempre privo di Spanoulis e Milutinov, e i greci volano sul +6 sul 17-11, spinti da Ellis e dalle triple di Papanikolou. Lì arriva una terrificante reazione dell'Anadolu Efes, firmata da Micic, Larkin e Pleiss: 18-2 e partita ribaltata con i padroni di casa a +10 sul 29-19! I greci chiudono il primo periodo a -5 sul 29-24, ma dal secondo periodo devono sempre inseguire con uno scarto in doppia cifra: Moerman firma i +12, poi Larkin va al ferro per il +13 e il massimo vantaggio arriva subito dopo, +15 sul 49-34. All'intervallo comunque è ancora tutto aperto sul 51-41 per l'Efes che ha 14 punti da Larkin.

Video - Splendido pick and roll tra Buycks e Ellis, chiuso con la gran schiacciata 00:27

Nella ripresa inizia lo show di Larkin: mette due bombe consecutive per il +16, poi ne mette un'altra per il +17, e ancora una con fallo subito per il 67-50 e il suo personale score a 27! L'Olympiacos chiude il periodo a -17, 72-55, ma non crolla e in avvio di ultimo quarto piazza un break di 9-0 spinto da Baldwin e Vezenkov ed è a -8 sul 72-64. Lì l'Efes trova con Dunston la schiacciata del nuovo +10 che ferma l'emorragia, poi torna in cattedra Larkin: segna 8 punti consecutivi per portare i suoi sul +14, 86-72, e alla fine realizza dall'angolo l'ennesima bomba, la decima di serata che gli permette di toccare quota 40 punti.

Video - Shane Larkin da record: 40 punti con 10 triple contro l'Olympiacos 00:48

Anadolu Efes Istanbul : Larkin 40, Beaubois 3, Singleton 3, Balbay, Sanli, Moerman 5, Pleiss 13, Micic 12, Anderson 4, Peters, Dunston 11, Simon. All. Ataman.

Video - Highlights: Anadolu Efes Istanbul-Olympiacos Pireo 91-79 03:39

* * *

Stella Rossa MTS Belgrado-Maccabi FOX Tel Aviv 92-76

A cura di Marco Arcari. Una delle migliori versioni stagionali della Stella Rossa supera a domicilio un Maccabi Tel Aviv irriconoscibile, per mancanza di energie nel giocare la solita pallacanestro in transizione e per numero di errori commessi nella costruzione dei possessi. I padroni di casa partono decisamente meglio, sfruttando soprattutto lo show balistico di Billy Baron: la guardia statunitense piazza un incredibile 4/4 da 3 punti in rapidissima successione e chiude il primo quarto con 16 punti a referto (tutti su azione). Il Maccabi si aggrappa alle giocate nel pitturato di Othello Hunter e alle triple sugli scarichi di Jake Cohen, ma al 10’ è comunque costretto a inseguire (27-20). La Stella Rossa sembra in totale controllo della sfida anche nel secondo quarto, con un Kevin Punter sugli scudi (8 punti nella frazione) e la solita pioggia di triple (10/14 a metà gara). Gli ospiti pagano invece 8 turnovers nei secondi 10’ di gioco, ma ciò nonostante riescono a trovare buone soluzioni da oltre l’arco dei 6.75 (8/16 di squadra a fine primo tempo) e, con la coppia Scottie Wilbekin-Tyler Dorsey, chiudono in ritardo di sole 6 lunghezze la prima metà di match (49-43).

Video - James Gist ha energia infinita: salva un rimbalzo, sbuca dal nulla e inchioda la schiacciata reverse 00:19

È sostanzialmente nel terzo quarto che si decidono le sorti della sfida. I padroni di casa inizialmente beneficiano di molti tiri liberi e, migliorando sensibilmente le percentuali rispetto alla prima metà di gara, rispondono così alle sfuriate di Wilbekin. Dal 22’ di gioco l’attacco del Maccabi si pianta però improvvisamente e, quasi contemporaneamente, Punter sale in cattedra piazzando una serie di giocate importanti (10 punti nel quarto per lui) e scavando il solco che frutta il massimo vantaggio biancorosso (79-56). Gli ospiti tentano una disperata rimonta, trascinati soprattutto dall’intensità di Angelo Caloiaro, ma James Gist fa esaltare il pubblico di casa con due schiacciatone per suggellare il successo meritatissimo di una Stella Rossa che rilancia così le proprie ambizioni Playoffs, trovandosi ora a un solo successo di distanza dall’ultimo posto utile per garantirsi la post-season. MVP della sfida sicuramente Vladimir Stimac (12 punti e 12 rimbalzi, di cui 7 offensivi), ma ottime prove anche di Baron (22 con 5/7 da 3 e 4 assist) e Punter (22 con 4/6 da 3). Maccabi condannato soprattutto dalle palle perse (19).

Stella Rossa MTS Belgrado: Punter 22, Brown 4, Perperoglou 5, Davidovac 2, Lazic 8, Baron 22, Gist 12, Lucas 2, Jenkins n.e., Simanic n.e., Ojo 3, Stimac 12. All. Sakota.

Video - Highlights: Stella Rossa-Maccabi Fox Tel Aviv 92-76 03:14

* * *

FC Barcellona-Bayern Monaco 83-80

A cura di Davide Fumagalli. Successo col brivido per il Barcellona che supera il Bayern Monaco con una grande rimonta nel quarto periodo e resta agganciato al secondo posto del Real Madrid con 22-6. La nona vittoria in fila dei blaugrana è firmata da Nikola Mirotic, strepitoso con 28 punti, 8 rimbalzi e 37 di valutazione, suo massimo in carriera; sugli scudi anche Higgins, 16, punti, e Kuric, 13, mentre è Oriola a segnare la tripla del sorpasso nel finale, gli unici 3 punti del suo match. Per i bavaresi è un ko durissimo da digerire visto il vantaggio arrivato a 17 punti nel terzo periodo (48-65): inutili i 19 punti di Monroe e i 14 di Maodo Lo per evitare la seconda sconfitta nella settimana, la 20esima in questa stagione di Eurolega.

Video - Delaney alza, Claver vola dall'altra parte dell'arcobaleno e schiaccia 00:47

Il match del Palau Blaugrana inizia in modo equilibrato, il Barcellona tocca il 19-14 con un alley oop di Delaney per Claver ma al 10' è parità sul 21-21. Nel sesecondo periodo si prosegue sui binari della parità, il Bayern Monaco risponde colpo su colpo, tocca anche il +6 sul 36-30 grazie a Lucic e a Monroe, ma all'intervallo è vantaggio per i catalani sul 42-41. Dopo la pausa negli spogliatoi è il Bayern a partire forte: Maodo Lo segna 5 punti in fila per il +7, poi sul 48-51 i bavaresi piazzano un break di 14-0 e dilagano fino al +17 sul 65-48, un parziale propiziato quasi interamente da Monroe e Lucic. Sembra un colpo da ko ma il Barcellona riduce lo scarto e al 30' è a -11 (57-68), poi nell'ultimo quarto risale la china.

Dal 63-74 la squadra di Pesic risponde al Bayern con un contro break di 15-3 e rimette la testa avanti a un minuto dalla fine: a colmare il disavanzo sono un gioco da quattro punti di Kuric, un canestro di Higgins, due triple di Mirotic e quella decisiva di Oriola. Lì il Bayern va in tilt, Sisko perde palla, poi Lo sbaglia due liberi dopo lo 0 su 2 di Mirotic e alla fine è Higgins a mettere a chiudere il discorso coi liberi del definitivo 83-80 a meno di un secondo dal termine. Per la formazione di Kostic un vero peccato, anche alla luce del 12 su 21 ai liberi complessivo!

Barcellona : Davies 7, Ribas, Hanga 4, Smits 3, Oriola 3, Abrines 3, Higgins 16, Delaney 3, Kuric 13, Claver 2, Mirotic 28, Tomic 4. All. Pesic.

Video - Highlights: FC Barcellona-Bayern Monaco 83-80 03:49

* * *

Kirolbet Baskonia Vitoria-Alba Berlino 73-72

A cura di Daniele Fantini. Da Valencia a Vitoria, una due-giorni di finali folli in terra spagnola. Dopo la tripla con cui Vlado Micov sbanca la Fonteta a un decimo dalla sirena dei supplementari, anche il Baskonia rafforza la propria candidatura per uno degli ultimi posti playoff superando l'Alba Berlino con una pazzesca rimonta dal -17 accusato nel corso del terzo periodo: decidono, negli ultimi tre secondi, una bomba in transizione di Matt Janning e una stoppata di Toko Shengelia che cancella, sulla sirena, il layup del possibile sorpasso di Luke Sikma. La classifica accoglie ora anche il Baskonia nel folto gruppone che preme sul margine della zona playoff (12-16 con Zalgiris, Valencia, Olympiacos e Milano), mentre l'Alba (9-19), sconfitta e scornata, è ormai destinata a salutare le ultimissime speranze di rientrare nella volata finale per la post-season.

Video - Capolavoro di Toko Shengelia: stoppa Sikma sulla sirena e Baskonia batte l'Alba rimontando dal -17 00:41

La trasformazione vissuta a cavallo dei due quarti conclusivi è soprendente. Da una parte, l'Alba perde completamente quella fluidità offensiva che le aveva permesso di volare a lungo sull'onda delle percentuali dall'arco (13/28 alla fine, ma il dato era 12/22 a fine terzo periodo) e si suicida in una lunga serie di attacchi mal costruiti e palle gettate al vento (18 perse). Di contro, il Baskonia si ridesta quasi d'improvviso da una situazione di totale encefalogramma piatto, resa ancor più grave dalle rotazioni sempre più corte per le assenze di Shields e Dragic che vanno a sommarsi a quelle dei lungodegenti Granger, Garino e Vildoza, e, con una serie di azioni di grande intensità difensiva, ritrova fiducia con un break di 16-0 e pesca, nel concitato finale, una serie di grandi giocate dei suoi veterani.

Video - Matt Janning è glaciale: segna la tripla del sorpasso sull'Alba a 3" dalla sirena 01:06

Toko Shengelia è l'MVP indiscusso in una serata di basket totale: il georgiano scrive 24 punti con 7 rimbalzi, 5 assist e 3 palle recuperate per 28 di valutazione, fungendo da leader, trascinatore e punto di riferimento su entrambi i lati del campo, con efficacia ancora più elevata quando viene inserito nel quintetto più leggero in coppia con il nostro Achille Polonara (5 punti, 3 rimbalzi e tanta concretezza in 25' dalla panchina). Positivo Semaj Christon (14 punti, 5 assist), importante con le sue penetrazioni per dare ossigeno a un attacco che apre pochissimo il campo (4/15 dalla lunga distanza), così come Ilimane Diop (11 punti in 17'), la vera scheggia impazzita che, con le sue braccia interminabili, fa pagare la cauzione al quintetto leggero dell'Alba nel momento del maxi-break di 16-0. Per gli ospiti, inutili i 16 punti di Marcus Eriksson, l'ultimo ad arrendersi in un quarto periodo dove tiene a galla l'Alba quasi in solitaria, i 14 di Niels Giffey e i 9 con 6 rimbalzi e 6 assist di Luke Sikma.

Kirolbet Baskonia Vitoria: Gonzalez, Christon 14, Janning 10, Shengelia 24, Eric 7; Henry 2, Diop 11, Fall, Polonara 5. N.e.: Penava, Lopez, Garcia. All.: Ivanovic.

Video - Highlights: Kirolbet Baskonia Vitoria-Alba Berlino 73-72 03:45

* * *