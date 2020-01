Wilbekin, Larkin, James: qual è la superstar più immarcabile di Eurolega?

Come abbiamo già ricordato ieri sera, Keifer Sykes ha ricevuto un "battesimo di fuoco" di livello assoluto nelle prime due trasferte di Eurolega con la maglia dell'Olimpia Milano: martedì ha fatto conoscenza con le accelerazioni di Shane Larkin nella sconfitta a Istanbul contro l'Anadolu Efes, giovedì si è ritrovato nell'insolito ruolo di specialista difensivo nel tentativo di limitare Scottie Wilbekin nel ko di Tel Aviv. Coraggio, Keifer: settimana prossima ci saranno Nando De Colo e Kostas Sloukas, ma poi le cose dovrebbero diventare più semplici.

Sia Larkin (23 punti, 4/8 da tre, 4 assist) che Wilbekin (22 punti, 4/9 da tre, 4 assist) hanno avuto enorme impatto nelle due partite vinte contro Milano, confermando quanto sia importante, nella pallacanestro moderna, la figura di una point-guard con enorme personalità e grandi istinti offensivi, capace di calarsi alla perfezione in quel concetto di "tripla minaccia" tanto caro agli allenatori di un paio di decenni fa e ora caratteristica-base nel basket moderno. Per chi fosse meno ferrato in materia, ciò significa che entrambi sanno rendersi pericolosi: 1) attaccando dal palleggio con un primo passo bruciante; 2) tirando dal palleggio o sugli scarichi; 3) innescando i compagni con passaggi e assist. La differenza rispetto a un paio di decenni fa, è che oggi questo concetto va inserito in un basket rapido e di letture, con conseguente aumento di responsabilità della point-guard, chiamata a iniziare l'azione (tendenzialmente da una situazione di pick'n'roll centrale o laterale) e proseguirla "leggendo" il posizionamento di difesa e compagni, così da trovare, prendere e sfruttare un vantaggio decisivo che possa portare alla costruzione di un tiro ad alta percentuale. In questo, Larkin e Wilbekin sono due veri artisti, super-efficaci nonostante l'assoluta concentrazione delle difese su di loro.

Le statistiche offensive di Larkin, Wilbekin e James a confronto

Punti Assist %da tre Shane Larkin 20.7 3.9 49.1% Scottie Wilbekin 16.6 3.3 45.8% Mike James 20.8 4.5 43.9%

A questa coppia aggiungeremmo anche Mike James, giocatore con caratteristiche molto simili (se non identiche), e quest'anno capace di mantenere il CSKA Mosca a un livello di eccellenza nonostante la grande rivoluzione estiva che ha sfaldato il gruppo vincente della scorsa stagione, cui si è poi aggiunta in corsa la pesante perdita di Will Clyburn per infortunio. Larkin, Wilbekin e James non hanno soltanto le chiavi della squadra in mano, ma sono determinanti per gioco e vittorie come nessun'altra point-guard in questa stagione (e forse come nessun'altro giocatore in generale, con buona pace di Nikola Mirotic). Senza di loro, Efes, Maccabi e CSKA sarebbero squadre completamente differenti e molto probabilmente fuori dalla Top 5 della classifica. Non ce ne vogliano Facundo Campazzo, meno impattante in un Real Madrid che ha disposizione molte armi offensive in più, e Nick Calathes, giocatore completamente differente e inserito in una squadra che non ha la stessa qualità/efficacia di gioco delle primissime della classe, ma nemmeno il Barcellona che, causa infortuni, sta giocando una stagione di altissimo livello traslando un giocatore di enorme intelligenza come Adam Hanga nel ruolo di point-forward.

In questo momento, chi sarebbe il vostro MVP fra questi tre? O scegliereste qualcun'altro?