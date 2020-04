Il vulcanico allenatore serbo del Fenerbahce di Gigi Datome del general manager Maurizio Gherardini ha smentito le voci sia su un possibile addio (si parlava di Panathinaikos, Barcellona o anno sabbatico...), sia su un rinnovo già firmato col club turco. "La cosa più importante per me adesso è che tutto il personale e le loro famiglie siano in buona salute", Obradovic in una nota ufficiale.

Il basket è fermo, come tutto lo sport mondiale, a muoversi sono così le voci riguardanti giocatori e allenatori. Uno dei nomi più caldi in questo momento è quello di Zeljko Obradovic, l'allenatore serbo che è in scadenza di contratto col Fenerbahce. Il "santone" delle panchine europee, vincitore di 9 Eurolega, l'ultima nel 2017 proprio col club turco, secondo alcune fonti era stato indicato come prossimo coach del Barcellona o del Panathinaikos, dove aveva già lavorato e vinto in passato, mentre secondo altri rumors era praticamente fatto il rinnovo col Fenerbahce, un contratto di due anni con opzione per una terza stagione.

A spegnere ogni voce ci ha pensato il diretto interessato, Zeljko Obradovic, che è tornato a parlare attraverso una nota ufficiale riportata dal sito Eurohoops.

Per quanto riguarda un'estensione del contratto, devo dire che non ho parlato con nessuno del mio club o di qualsiasi altro club. Fino ad ora non mi sono state fatte offerte, tutte le notizie che circolano sono false. Giusto per essere chiari e precisi, per la prossima stagione la mia priorità sarebbe quella di rimanere come capo allenatore del Fenerbahce e questo è il messaggio che voglio condividere con i tifosi

L'allenatore serbo ha specificato: "A proposito della mia situazione, vorrei dire che sono il capo allenatore del Fenerbahce fino a giugno 2020 e tutto ciò che sto facendo in questa situazione attuale è focalizzato sul miglior interesse del mio club. Inoltre, vorrei sottolineare il fatto che nella mia vita ho un principio secondo cui non avrei mai parlato con nessun altra società mentre ero sotto contratto con un'altra". E ancora: "La cosa più importante per me adesso è che tutto il personale e le loro famiglie siano in buona salute".

Obradovic è sulla panchina del Fenerbahce dall'estate 2013, presa dopo un anno sabbatico in cui ha fatto da consulente ai Detroit Pistons in NBA. Fino al 2012 era stato alla guida del Panathinaikos, dal 1999, con cui vinse ben 5 delle sue 9 Eurolega complessive.

