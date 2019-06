Gallinari: "Le nostre ragazze sono forti: saranno da stimolo anche per noi maschi"

Danilo Gallinari è convinto che la Nazionale Italiana possa essere grande protagonista ai Mondiali di basket, che si svolgeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. L’azzurro, ala dei Los Angeles Clippers, ha parlato con i cronisti a margine della presentazione a Milano della seconda edizione di We Playgound Together, un progetto di riqualificazione delle aree sportive della città.

Queste le sue dichiarazioni all’ANSA in merito alle ambizioni dell’Italia per la prossima rassegna iridata: “L’obiettivo iniziale è passare il turno ma abbiamo le potenzialità e la squadra per arrivare fino in fondo. Nel girone abbiamo la Serbia che secondo me dopo gli Stati Uniti è la squadra più forte: se vengono al completo hanno un quintetto da Nba. Noi dobbiamo passare il turno, poi tanto dipenderà dagli accoppiamenti”.

Gallinari ha poi parlato anche della Nazionale femminile, che domani inizierà il suo cammino agli Europei, esordendo contro la Turchia:

" Le nostre ragazze sono una squadra forte, ci faranno emozionare. Loro devono cercare di vincere assolutamente gli Europei, un po’ per dare una soddisfazione all’Italia intera e anche per dare uno stimolo in più a noi maschi "

