Le 12 convocate dell'Italia per gli Europei 2019: Crespi lascia fuori Nicolodi e Gorini

Marco Crespi ha scelto le 12 ragazze che da giovedì 27 giugno prenderanno parte agli Europei di pallacanestro femminile (debutto contro la Turchia). Risolti gli ultimi dubbi della vigilia: dentro Caterina Dotto e Nicole Romeo, restano fuori Giuditta Nicolodi e Gaia Gorini.

Saranno cinque le esordienti al Campionato europeo: Caterina Dotto, Romeo, Cubaj, Ercoli e Andrè. La veterana del gruppo è Giorgia Sottana, per il capitano quello in Serbia sarà il quinto Europeo (2007, 2013, 2015 e 2017), 4 per Cinili e Francesca Dotto.

L'elenco delle convocate

0 Caterina DOTTO (’93, 1.70, Playmaker, 14 presenze in Nazionale),

3 Nicole ROMEO (’89, 1.66, Playmaker, 10, 104),

7 Giorgia SOTTANA (’88, 1.75, Guardia, 134, 1298),

9 Cecilia ZANDALASINI (’96, 1.85, Ala, 46, 440),

10 Francesca DOTTO (’93, 1.70, Playmaker, 88, 613),

13 Valeria DE PRETTO (’91, 1.85, Ala, 29, 80),

14 Martina CRIPPA (’89, 1.78, Guardia, 102, 344),

19 Lorela CUBAJ ('99, 1.93, Centro, 8, 23),

20 Elisa ERCOLI ('95, 1.90, Centro, 11, 10),

23 Sabrina CINILLI (’89, 1.91, Ala, 95, 387),

33 Olbis Andre FUTO (’98, 1.86, Centro, 19, 145),

41 Elisa PENNA (’95, 1.91, Ala, 34, 226)