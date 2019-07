Europei femminili 2019: la finale è tra Spagna e Francia, la stessa di due anni fa

La finale degli Europei di basket femminile 2019 sarà, come nel 2017, tra Spagna e Francia. Le iberiche campionesse in carica hanno battuto in una semfinale al cardiopalma per 71-66 le padrone di casa della Serbia, cui non è bastato il grande tifo del pubblico della Belgrade Arena. Decisiva, suo malgrado, Ana Dabovic, che sul 66-64 per la Serbia ha commesso fallo su Astou Ndour e subito dopo l’ha colpita con uno schiaffo sul fianco: morale della favola, quattro tiri liberi, due per il fallo normale e due per fallo antisportivo a favore della 24enne di nascita senegalese che ne ha messi a segno tre piazzando il definitivo sorpasso nei confronti delle beniamine di casa, poi sono arrivati altri quattro tiri a segno dalla lunetta per le spagnole che hanno chiuso con 17 punti di Ndour, 14 di Anna Cruz, 10 punti e 10 rimbalzi di Laura Nicholls, 10 punti ciascuno di Marta Xargay e Silvia Dominguez, per le serbe 17 punti di Jelena Milovanovic, 12 di Dajana Butulija e di Dragana Stankovic.

Come dicevamo, la Spagna ritroverà in finale la Francia dopo due anni e proverà a conquistare il suo quarto titolo continentale, gli altri tre li ha vinti sempre battendo le transalpine in finale, le altre due volte nel 2013 e nel 1993, e le iberiche proveranno a essere le prime a fare il back-to-back dai tempi dell’Unione Sovietica. Le francesi hanno sconfitto per 63-56 la Gran Bretagna e domani andranno a caccia del loro terzo titolo dopo quelli del 2001 (ultima squadra di casa a imporsi) e del 2009, per loro oggi 20 punti di Marine Johannès, 16 di Endene Miyem e 11 più 10 rimbalzi di Sandrine Gruda, per le britanniche 12 punti di Rachael Vanderwal, 11 di Chantelle Handy e 10 di Temi Fagbenle.

Infine, negli spareggi per il 5° e il 6° posto, decisivi per l’accesso al torneo olimpico di Tokyo 2020, il Belgio ha avuto la meglio sull’Ungheria per 72-56 mentre la Svezia ha clamorosamente estromesso la Russia dalle Olimpiadi, che non ci sarà nemmeno stavolta dopo essere già stata assente a Rio 2016, battendola per 57-52. Oggi alle 17.30 ci sarà la finale per il terzo posto tra Serbia e Gran Bretagna, mentre quella per il titolo tra Spagna e Francia inizierà alle 20.30.