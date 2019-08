Europei femminili Under 20: Italia campione, Russia battuta 70-67 in finale

L'Italia batte la Russia nella finalissima degli Europei Under 20 di basket femminile per 70-67 e si prende il trono continentale al termine di una partita tiratissima nel quale non ci sono stati mai più di quattro punti di vantaggio per l'una o l'altra selezione. Verona mette a segno 25 punti ma a fare la differenza sono i 13 di Orsili dalla panchina, sommati ai 15 di Madera (in quintetto). Alle russe non bastano i 19 di Kozhukhar. Nel primo quarto la posta in palio blocca un po' il gioco, prevalgono le difese, anche se un paio di volte le russe provano a scavare un primo solco, tentativi prontamente rintuzzati da Orsili, per il 12-12 con cui si arriva al primo intervallo. Nella seconda frazione l'Italia va per due volte sotto di quattro, ma rientra prima con Verona e poi con Madera, che tengono a galla le azzurrine. L'italia anzi riesce ad arrivare all'intervallo lungo avanti di due, sul 34-32.

L'allungo decisivo a 16 secondi dalla sirena

Nel terzo periodo prosegue la sfida sul filo dell'equilibrio, con Verona che a tre quarti del match mette già a referto 23 punti. L'Italia arriva all'ultimo intervallo avanti di uno, sul 52-51, facendo affidamento su Ogun e Kozhukhar, mentre in casa Italia Fassina, impalpabile, commette il terzo fallo, anche se poi Verona costringe Stolyar al quarto personale. Nell'ultimo quarto la Russia prova a scappar via portandosi subito sul 52-56, ma l'Italia rientra. Altro allungo russo sul 60-63, ma le azzurrine non mollano e trovano il vantaggio sul 69-67 a 16 secondi dalla sirena. A essere decisivo è un rimbalzo difensivo di Madera, che poi subisce fallo, ma dalla lunetta segna solo il primo. Rimbalzo russo, ma la disperata tripla del pari da distanza siderale non trova la retina e così l'Italia Under 20 sale sul tetto del Vecchio Continente.