Europeo U16, bronzo per gli azzurri: Italia-Russia 73-68. Oro alla Spagna

E’ Medaglia di Bronzo: battendo la Russia al Carnera di Udine 73-68, l’Italia ha chiuso al terzo posto l’Europeo Under 16. Un risultato meritatissimo e straordinario, considerato che in questa categoria una nostra Nazionale non saliva sul podio dal 1991. E’ la terza medaglia del 2019 per il Settore Giovanile Azzurro, dopo i due Ori vinti dall’Under 20 e dall’Under 18 Femminile.

Gli Azzurri hanno anche ottenuto la qualificazione al Mondiale Under 17 che nel 2020 si giocherà a Sofia (Bulgaria) insieme a Francia, Spagna, Russia e Turchia.

L’Europeo è stato poi vinto dalla Spagna, che in finale ha regolato la Francia 70-61.

Sono retrocesse in Division B Estonia, Bosnia Erzegovina e Germania.

MVP del torneo è stato eletto lo spagnolo Ruben Dominguez Gonzalez, nel miglior quintetto anche il nostro Matteo Spagnolo, Pablo Leon Vazquez (Spagna), Visto Wembenyama (Francia) e Adem Bona (Turchia).

Per il sesto anno consecutivo Udine ha ospitato una competizione giovanile FIBA. Anche in questa occasione l’organizzazione è stata puntuale, impeccabile per qualità dei servizi e per l’ospitalità offerta a tutte e 16 le delegazioni. E il Carnera ha sempre presentato una cornice di pubblico più che adeguata, assicurando calore e sostegno agli Azzurri.

Con la Russia, che ci aveva sconfitto nel terzo impegno della prima fase, il miglior realizzatore è stato Davide Casarin con 14 punti, in doppia cifra anche Matteo Spagnolo (11), Nicola Giordano (13) e Tommaso Marangoni (13).

L’Italia è partita forte, toccando il +7 col piazzato di Spagnolo (9-2): gli Azzurri hanno continuato a mantenere il controllo del gioco e del punteggio allungando fino al +9 (20-11) di fine primo quarto grazie alle triple di Giordano e Marangoni. Come nel precedente giocato al Carnera, però, la Russia ha preso le misure col passare del tempo e nei primi 6 minuti del secondo quarto ha messo insieme un parziale di 16-2 che le è valso il 22-27 a 3’ dall’intervallo lungo. La tripla di Gravaghi ha rimesso in moto gli Azzurri e il terzo quarto è iniziato in perfetta parità a quota 31.

La Russia ha provato nuovamente a scappare (40-35) ma Giordano ha accorciato dall’arco e Casarin ha impattato a quota 41. Nel finale le due squadre si sono inseguite e sorpassate continuamente dando vita a un finale di partita molto emozionante. Evdokimov ci ha colpito dall’arco (55-56) ma dall’arco gli ha risposto in due occasioni Marangoni (61-60 e poi 66-62 a 48″ dalla fine). Il canestro della sicurezza l’ha messo poi capitan Giordano dall’angolo, infiammando il Carnera e dando così il via alla festa Azzurra.

Finale 3°-4° posto

Italia-Russia 73-68 (20-11; 11-20; 18-18; 24-19)

Italia: Giordano 13, Marangoni 13, Onojaife 6, Spagnolo 11, Virginio 2, Barbieri, Casarin 14, Fiusco 3, Gravaghi 9, Greggi, Valente ne, Vincini 2. All. Fucka.

Russia: Kolosov 11, Makarov 2, Mozharovskiy 6, Niagu 20, Panov 4, Akramov 2, Evdokimov 8, Rumsha, Sheianov 7, Tarasov 2, Vavilov, Vedishchev 6. All. Semerninov.

Classifica finale

1. Spagna

2. Francia

3. Italia

4. Russia

5. Turchia

6. Grecia

7. Serbia

8. Croazia

Semifinale

Italia-Francia 56-73 (10-29; 19-13; 8-18; 19-13)

Italia: Giordano 2, Marangoni 3, Onojaife, Spagnolo 16, Virginio 1, Barbieri 2, Casarin 12, Fiusco 8, Gravaghi 10, Greggi, Valente ne, Vincini 2. All. Fucka.

Francia: Dessert 1, Dieng 17, Houinsou 2, Mienandi 4, Y. Traore, Bal 5, Balfournier 10, De Sousa 6, Llaury 5, Raynaud, A. Traore 11, Wembenyama 12. All. Faure.

Quarti di Finale

Italia-Grecia 64-63 (10-25; 23-13; 13-9; 18-16)

Italia: Giordano 3, Marangoni 11, Onojaife 2, Spagnolo 9, Virginio 1, Barbieri 4, Casarin 20, Fiusco 4, Gravaghi 6, Greggi, Valente ne, Vincini 4. All. Fucka.

Grecia: Mantzoukas 14, Efstathiadis, Giannopoulos, Gkikas, Kolios 2, Nafpliotis 6, Oikonomopoulos 18, Theogiannis, Tsolakis 5, Mermigkis 5, Bazinas 8, Petanidis 5. All.

Ottavo di Finale

Italia-Lettonia 82-62 (19-22; 18-18; 24-11; 21-11)

Italia: Giordano 4, Marangoni 18, Onojaife 6, Spagnolo 18, Virginio, Barbieri 2, Casarin 10, Fiusco 11, Gravaghi 9, Greggi 2, Valente, Vincini 2. All. Fucka.

Le prime tre partite

Italia-Russia 80-86 (22-13, 16-27, 17-23, 26-23)

Italia: Giordano 1, Marangoni 4, Onojaife 3, Spagnolo 22, Virginio 9, Barbieri, Casarin 10, Fiusco 7, Gravaghi 2, Greggi 2, Valente, Vincini. All. Fucka.

Italia-Croazia 69-50 (20-6; 14-12; 18-16; 17-16)

Italia: Giordano 13, Marangoni 4, Onojaife 4, Spagnolo 19, Virginio 5, Barbieri 2, Casarin 9, Fiusco 4, Gravaghi 2, Greggi 7, Valente ne, Vincini 2. All. Fucka.

Italia-Germania 66-63 (12-20; 19-19; 17-10; 18-14)

Italia: Giordano 10, Marangoni 11, Onojaife 6, Spagnolo 19, Virginio 3, Barbieri, Casarin ne, Fiusco 2, Gravaghi 8, Greggi 7, Valente, Vincini. All. Fucka.

La prima fase

9 Agosto

Italia-Germania 66-63; Croazia-Russia 65-58

10 Agosto

Croazia-Italia 50-69; Russia-Germania 70-65

11 Agosto

Russia-Italia 86-80: Croazia-Germania 69-61

Classifica: Italia 4, Russia 4, Croazia 4, Germania 0

13 Agosto, Ottavi di Finale

Italia-Lettonia 82-62

Lituania-Grecia 56-67

Israele-Croazia 65-66

Francia-Estonia 70-44

Russia-Nord Macedonia 70-45

Turchia-Bosnia Erzegovina 87-65

Spagna-Germania 62-60

Serbia-Slovenia 67-64

14 Agosto, Quarti di Finale

Spagna-Serbia 72-71 d1ts

Russia-Turchia 73-70

Francia-Croazia 80-78 d1ts

Italia-Grecia 64-63

16 Agosto, Semifinali

Russia-Spagna 53-81

Francia-Italia 73-56

17 Agosto, Finali

Finale 3°-4° posto, Italia-Russia 73-68

Finale 1°-2° posto, Spagna-Francia 70-61

Gli Azzurri

Matteo Barbieri (2003, C, 208, Virtus Bologna)

Davide Casarin (2003, P/G, 196, Reyer Venezia Mestre)

Gianmarco Fiusco (2003, P, 190, New Basket Brindisi)

Nicola Giordano (2003, P, 185, Giants Marghera)

Francesco Gravaghi (2003, G/A, 193, Olimpia Milano)

Daniele Greggi (2003, G, 193, Honey Sport City Roma)

Tommaso Marangoni (2003, A, 194, International Basket Imola)

Allan Ivan Efetubo Onojaife (2003, A/P, 197, Don Bosco Livorno)

Matteo Spagnolo (2003, P, 192, Real Madrid Baloncesto)

Samuele Andrea Valente (2003, C, 203, Oxygen Bassano)

Luca Vincini (2003, A, 203, Cus Torino)

Niccolò Virginio (2003, G/A, 204, Pallacanestro Varese)

Lo Staff

Direttore Tecnico: Andrea Capobianco

Capo Delegazione: Francesco Martini

Allenatore: Gregor Fucka

Assistenti Allenatori: Alessandro Guidi, Antonello Sorci

Preparatore Fisico: Andrea Molina

Medico: Daniele Mozzone

Fisioterapista: Valerio Conti

Team Manager: Renza Reggianini

L’Albo d’Oro

2019 Spagna

2018 Croazia

2017 Francia

2016 Spagna

2015 Bosnia Erzegovina

2014 Francia

2013 Spagna

2012 Turchia

2011 Croazia

2010 Croazia

2009 Spagna

2008 Lituania

2007 Serbia

