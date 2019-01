FIBA Europe Cup 2019: Varese e Sassari vincono entrambe in trasferta

Prosegue al meglio il cammino europeo della Pallacanestro Varese e della Dinamo Sassari. Nella terza giornata della seconda fase della FIBA Europe Cup 2018-2019 di basket, le due formazioni italiane hanno conquistato altrettanti successi in trasferta portandosi rispettivamente in prima e seconda posizione nel gruppo K. Al termine del girone di andata, e dunque con tre partite ancora da giocare, sono ottime le prospettive di qualificazione per le squadre di Attilio Caja e Vincenzo Esposito.

Nel primo incontro la Dinamo Sassari ha avuto ragione della formazione cipriota del Petrolina AEK con il punteggio di 89-96. Un’ottima prestazione offensiva si è rivelata sufficiente per conquistare la vittoria, nonostante una serata non particolarmente brillante per intensità e per continuità della formazione sarda. Tra gli uomini di Vincenzo Esposito segnali molto positivi dagli statunitensi Rashawn Thomas (20 punti), Jack Cooley (19 punti) e Jaime Smith (18 punti), mentre ai padroni di casa non è bastato un incontenibile Kyle Vinales (29 punti).

Sassari comincia bene il primo quarto, grazie ad un brillante Cooley, ma il Petrolina rimane a contatto con tre triple consecutive di Sizopoulos (11-10). Smith e Pierre colpiscono dall’arco e marcano il primo allungo della Dinamo, costringendo al timeout Koukouris (11-18). I padroni di casa si riavvicinano, ma un buon finale di Thomas chiude il primo parziale sul 18-24 in favore degli uomini di Esposito. Lo statunitense di prende la scena anche in avvio di secondo quarto colpendo dall’area, dalla lunetta e dall’arco e portando Sassari sul +13 (21-34). La formazione sarda si rilassa troppo e il Petrolina ne approfitta immediatamente: Skific e Vinales riportano i ciprioti ad un solo punto di distanza e il punteggio si ferma sul 40-41 all’intervallo lungo.

La sfida riprende in totale equilibrio nel terzo quarto: i padroni di casa tornano avanti con Skific, ma sei punti consecutivi di Smith restituiscono un minimo margine alla Dinamo (44-47). Il Petrolina prova a replicare, ma Sassari spinge sull’acceleratore e aumenta il margine fino al nuovo +13 (50-63) trascinata da Smith e Thomas. Questa volta gli uomini di Esposito resistono al tentativo di rimonta avversaria e chiudono sul 61-69 il terzo periodo. In avvio di ultimo quarto uno scatenato Cooley prova a spegnere le ultime speranze del Petrolina firmando il +14 (67-81), ma i padroni di casa non mollano e con una tripla di Vinales tornano a nove lunghezze di svantaggio con cinque minuti da giocare (74-83). Sassari però non si scompone e continua a trovare la via del canestro con Thomas e Smith conservando un buon margine a due minuti dal termine (82-94). Panteli e Vinales sono gli ultimi a cedere e un paio di ingenuità della Dinamo nel finale rischiano di compromettere il risultato. Per fortuna di Sassari la sirena chiude l’incontro, punteggio finale 89-96.

Nel secondo incontro in programma la Pallacanestro Varese ha conquistato un sofferto ma meritato successo sul campo del Donar Groningen con il punteggio finale di 67-73. Primo tempo chiuso in perfetta parità e ripresa decisiva per la vittoria biancorossa. A fare la differenza la solita ottima prestazione di squadra degli uomini di Attilio Caja: Thomas Scrubb il migliore (14 punti), seguito da Dominque Archie e Ronald Moore (12 punti per entrambi). Alla formazione olandese non sono stati sufficienti Grant Sitton (18 punti) e Lance Jeter (15 punti).

Splendida cornice di pubblico alla MartiniPlaza di Groningen. Varese parte con il piede giusto e approfitta dei tanti errori in avvio dei padroni di casa scappando sul +5 (2-7). Percentuali molto basse per entrambe le formazioni e punteggio che non decolla. Il Donar rientra con un paio di buone giocate di Jeter e passa in vantaggio con Hammink, ma Scrubb allo scadere del primo quarto pareggia il conto sul 13-13. Gli uomini di Caja cominciano con la giusta aggressività anche il secondo periodo, trovando il massimo vantaggio sul +7 (15-22), ma i padroni di casa reagiscono e rimettono in equilibrio la sfida. La difesa biancorossa non riesce a contenere uno scatenato Jeter ed è il Donar a tentare l’allungo arrivando fino al +6 (31-25). La risposta degli uomini di Caja non si fa attendere e una tripla di Moore ristabilisce la parità anche all’intervallo lungo sul 35-35.

Nella ripresa è ancora una volta Varese a partire forte, trovando la prima doppia cifra di vantaggio della partita grazie ad Archie e Avramovic (38-49). La formazione ospite alza soprattutto l’intensità difensiva e una tripla di Salumu vale il +12 (40-52). Sembra lo strappo decisivo, ma il Donar si aggrappa all’asse Jeter-Sitton e riesce ancora una volta a rientrare in partita riportando il punteggio in perfetta parità (52-52). Cinque punti consecutivi di Salumu ridanno ossigeno a Varese e fissano il risultato sul 52-57 con dieci minuti da giocare. In avvio di ultimo quarto i biancorossi sprecano un paio di possessi facendo infuriare Caja e concedendo ai padroni di casa di riportarsi ad un solo possesso di distanza (57-59). Una tripla di Pasalic vale addirittura il +1 per il Donar, ma Varese replica con Archie e Scrubb tornando avanti (60-64). La partita procede all’insegna dell’equilibrio e della tensione e si entra negli ultimi tre minuti con gli ospiti avanti di sei lunghezze (62-68). Nel finale però i padroni di casa smarriscono la brillantezza e non riescono a ricucire lo strappo. Cain dalla lunetta fissa il punteggio sul definitivo 67-73.

PETROLINA AEK – DINAMO SASSARI 89-96 (18-24; 22-17; 21-28; 28-27)

Petrolina AEK – Duren 15, Sizopoulos 11, Skific 12, Veremeenko 2, Vinales 29, Biggs 8, Kounas, Panteli 10, Stewart 2. All. Koukouris

Dinamo Sassari – Bamforth 12, Cooley 19, Pierre 10, Polonara 5, Smith 18, Devecchi, Diop, Gentile 3, Magro, Spissu 9, Thomas 20. All. Esposito

DONAR GRONINGEN – PALLACANESTRO VARESE 67-73 (13-13; 22-22; 17-22; 15-16)

Donar Groningen – Cunningham 4, Dendy 2, Dourisseau 3, Gipson 9, Hammink 6, Jeter 15, Koenis 5, Mast 2, Pasalic 3, Sitton 18, Slagter. All. Braal

Pallacanestro Varese – Archie 12, Avramovic 7, Cain 8, Moore 12, Scrubb 14, Iannuzzi, Natali 6, Salumu 8, Tambone 6. All. Caja