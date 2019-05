La Dinamo Sassari batte 81-79 il Wurzburg e vince la FIBA Europe Cup: gli highlights

Nove anni dopo la storica promozione in Serie A e quattro anni dopo il mitico "Triplete" Scudetto-Supercoppa-Coppa Italia, la Dinamo Sassari vince la FIBA Europe Cup e mette in bacheca il suo primo trofeo continentale. A firmare il successo è Gianmarco Pozzecco, subentrato in corsa ad Enzo Esposito e capace di regalare al club di Stefano Sardara la prima coppa internazionale. Decisivo il successo nella doppia finale contro i tedeschi del St. Oliver Wurzburg: dopo l'89-84 al PalaSerradimigni, la Dinamo si impone 81-79 in Germania per la 14esima vittoria di fila tra tutte le competizioni e succede così all'Umana Reyer Venezia nell'albo d'oro della competizione.

A firmare la 14esima vittoria di fila tra campionato e coppa sono Pierre, 19 punti e 7 rimbalzi, Jaime Smith, 15, e Rashawn Thomas, 14 punti; da non sottovalutare i 10 di Stefano Gentile e i 6 di Achille Polonara. Nel Wurzburg il top scorer è Bowlin, 20 punti con 6 triple, mentre l'ex varesino Cam Wells ne aggiunge 18.

Gli highlights

Il tabellino

St. Oliver Wurzburg-Dinamo Sassari 79-81

St. Oliver Wurzburg: Bowlin 20, Koch 7, Morrison 9, Oliver 12, Wells 18, Albus, Cooks 5, Hadenfeldt, Hoffmann, Loesing, Obiesie, Olaseni 8. All. Wucherer.

Dinamo Sassari: Gentile 10, Pierre 19, Polonara 6, Smith 15, Spissu 4, Carter 1, Cooley 4, Devecchi, Magro, McGee 8, Re, Thomas 14. All. Pozzecco.

