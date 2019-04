" Quello che sta accadendo non è un caso, è frutto di grandissimo impegno da parte di tutti. "

Solo a leggerne le parole o a sentirne le conferenze stampa parrebbe strano associare queste classiche dichiarazioni da post-partita a uno come Gianmarco Pozzecco, che da giocatore prima e da allenatore novello poi ha sempre fatto della spregiudicatezza, sfociata a volte in esagerazione, il suo credo. Eppure, il funambolico coach della Dinamo Sassari sembra aver trovato tra Nuraghi e Carasau l’ambiente ideale per crescere come allenatore e diventare uno vero. Se la semifinale di Coppa Italia raggiunta dopo aver sconfitto una delle favorite (Venezia) con il tiro allo scadere di Cooley, poteva risuonare estemporanea, lo storico risultato ottenuto dopo la cavalcata in Europe Cup non può che giungere grazie alla costruzione di mentalità, amalgama di gruppo e giusti dettami tecnico-tattici; doveri di un tecnico che prende in corsa una squadra partita con grandi ambizioni e trovatasi a metà strada senza coordinate chiare, priva peraltro del giocatore di riferimento: Scott Bamforth. E' così che a Sassari sta crescendo un "nuovo" Gianmarco Pozzecco, più zen e meno istintivo, ma che non ha dimenticato che il basket resta pur sempre divertimento: il suo divertimento preferito.

Video - Che rimonta per Pozzecco! Sassari recupera da -20 e batte Venezia. La giocata decisiva 01:17

Un cammino immacolato, figlio di semplicità e chiarezza

Dal suo arrivo in Sardegna, Poz ha fatto della Europe Cup la sua terra di conquista prediletta. Lui che all’estero è residente da anni (a Formentera), si dev’essere sentito a suo agio fuori dai confini nazionali ed è lì che ha forgiato la sua Dinamo, rendendola competitiva - in corsa per un posto ai playoff - anche in Serie A, togliendosi soddisfazioni come quella di espugnare il campo dei campioni in carica e superfavoriti dell’Olimpia Milano. Così, forse nemmeno rendendosene conto, partita dopo partita la finale si avvicinava, e ora è li: due sfide, contro una avversario non facile come Wurzburg, per scrivere un’altra pagina importante della storia del basket sassarese – dopo quella appena messa nera su bianco con la conquista della prima finale europea del club -, e italiano. Perché una coppa, anche se l’ultima per importanza tra quelle disputabili, schifo non fa a nessuno; ancor meno in un momento storico in cui la pallacanestro italiana è lontana dai radar del basket che conta.

Video - Domenica bestiale per Pozzecco! Sbanca Milano e festeggia con gli amici di Formentera 00:41

ZZ Leiden – Dinamo Sassari 93-97

Dinamo Sassari – ZZ Leiden 94-68

Pinar Karsiyaka – Dinamo Sassari 68-87

Dinamo Sassari – Pinar Karsiyaka 83-83

UNET Holon – Dinamo Sassari 89-94

Dinamo Sassari – UNET Holon 105-75

Un percorso perfetto: cinque vittorie e un pareggio (insolito ma regolare in questa competizione, così come in Champions League), che conducono alle prossime due imperdibili sfide (andata il 24 aprile al PalaSerradimigni, ritorno l’1 maggio in Germania). Merito di lavoro, costanza, determinazione ma anche leggerezza e voglia di divertirsi, qualità innate in Gianmarco Pozzecco, che in Sardegna ha placato i suoi istinti “animaleschi” (ricorderete tutti la camicia strappata quando era coach di Varese) per un approccio più zen da bordo campo, che lascia comunque spazio ai virtuosismi dei post partita (vedi dopo la vittoria di Milano quando ha lasciato la propria carta di credito ai giocatori invitandoli a divertirsi).

Una promessa da mantenere

Aveva promesso grande impegno nel non uscire dai ranghi e, indottrinato dal presidente Sardara, sta tenendo fede alle sue parole. Oggi il Poz allenatore non è più solo il personaggio chiamato a risollevare l'ambiente col suo carisma, ma è anche quello del discorso “motivazionale”, concreto, che entra nella testa dei giocatori con competenza, semplicità e istinto, dote che mai gli ha fatto difetto nemmeno da giocatore. "Si ricorderanno solo delle vittorie", ha detto ai suoi ragazzi prima della semifinale di ritorno e, stando alla vittoria schiacciante, deve aver fatto breccia nelle loro menti. A Sassari non ci credevano molto al suo arrivo - decisamente inaspettato dopo aver iniziato la stagione con un coach più esperto come Vincenzo Esposito - ma si stanno tutti ricredendo, trascinati dal suo entusiasmo e da quella sua voglia di sentirsi parte di qualcosa, circondato da un ambiente passionale e appassionato, meglio se ristretto geograficamente parlando. Varese, Capo d'Orlando e pure Formentera (poco attinente con la pallacanestro nonostante i 40elli che Poz lasciava sui campi del campionato delle Baleari, ma sintomatica del tipo di vita che piace a Pozzecco) ne sono le dimostrazioni: città piccole ma con immensa passione per la palla a spicchi, dove Poz ha vissuto momenti umanamente, prima ancora che cestisticamente, indimenticabili. Così è nata e cresce la sua avventura in Sardegna, passata dall'essere una bella meta per andare in vacanza d'estate a luogo di lavoro dove diventare un grande allenatore.