Sassari non sbaglia e batte Wurzburg 89-84 nella finale d'andata

Dinamo Sassari-S.Oliver Wurzburg 89-84

Sassari vince il primo atto della finale di Europe Cup battendo Wurzburg 89-84 e sogna in grande. Difficilissima partenza per la Dinamo, che deve subito inseguire: 5-15. Poi la reazione, veemente, che conduce al vantaggio di fine primo quarto (24-22). E’ Rashawn Thomas a guidare la squadra di Pozzecco, che gioca un secondo periodo in equilibrio e chiude in parità all’intervallo (45-45). Gli spauracchi per la difesa sassarese sono Cooks e Olvier (26 in coppia nel primo tempo) e su di loro si concentrano occhi e gambe dei ragazzi della Dinamo. Si prosegue sui piani dell’equilibrio anche nel terzo parziale, con continui botta e risposta in un match combattutissimo. Strappo Dinamo che vola a +8 con Thomas (20) e Cooley (12) a bombardare il canestro avversario. E’ un fuoco fatuo però perché Wurzburg resta saldamente attaccata alla partita e impatta a quota 65. A inizio ultimo periodo gli ospiti mettono la testa avanti (65-69) ma Thomas non vuole lasciar andare la partita: sale a 25 punti nel suo match e Sassari, dopo la tripla di Spissu, torna avanti di 2 (71-69). Scappa qui la squadra di Pozzecco, con Spissu ancora mortifero da oltre l’arco: +11 a 3 minuti dalla sirena. Anche in difesa i padroni di casa si fanno apprezzare per intensità e voglia, è così che il successo arriva col punteggio di 89-84 nonostante il rientro degli avversari. Settimana prossima ultimissimo atto in Germania, dove la squadra sarda si gioca il match point che varrebbe il primo successo internazionale della sua storia.

Calendario della Finale

S.Oliver Wurzburg – Banco di Sardegna Sassari mercoledì 1 maggio ore 19