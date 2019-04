Sassari piazza il colpaccio in Israele. La Dinamo vede la finale di Europe Cup

Importantissima vittoria della Dinamo Sassari nella semifinale d’andata della FIBA Europe Cup. La squadra di Pozzecco ha espugnato la Holon Toto Arena, casa dell’UNET Holon, per 94-89. Un successo maturato grazie ad uno splendido ultimo quarto. Il +5 finale è preziosissimo in vista del ritorno in Sardegna, con la Dinamo che si avvicina a centrare la prima finale europea della sua storia.

Rashawn Thomas è il miglior marcatore della Dinamo con 21 punti, ma fondamentali anche le prestazioni di Achille Polonara (17 punti) e Jaime Smith, che sfiora la doppia doppia con 14 punti e 9 assist a referto. Ad Holon non bastano i 26 punti di Corey Walden e i 17 di DeQuan Jones.

Il primo canestro della partita è di Pierre, ma l’inizio è tutto dei padroni di casa con un break di 8-0. Walden tiene avanti gli israeliani sul +7 (14-7), ma Smith e Gentile riavvicinano sul -4 la Dinamo (18-14). Nel finale di quarto Jones schiaccia il +5, ma l’ultimo canestro è quello di Polonara, con Sassari che chiude sul -3 i primi dieci minuti (25-22). La tripla di Spissu permette alla Dinamo di ritornare avanti (25-27). Si gioca punto a punto, ma a metà secondo quarto è Sassari che prova un mini allungo con Cooley (32-37). Polonara porta gli ospiti anche sul +7, ma Holon ritorna sotto e la tripla di Walden firma il -1 (47-48) con cui si va negli spogliatoi.

Si continua sul filo dell’equilibrio anche ad inizio terzo quarto. Ancora Spissu fa male da tre punti, ma rispondono prontamente Walden e Simhon (64-61). Holon prova ad allungare, ma Sassari è ben presente e risponde colpo su colpo agli israeliani. La bomba del solito Spissu poi chiude il terzo quarto sul 72-68 in favore dei padroni di casa. Nell’ultimo quarto, però, per la Dinamo si accende uno scatenato Thomas, che firma 13 punti in sei minuti e propizia un parziale di 9-2 che spacca la partita. La Dinamo è scatenata e le triple di Polonara e Smith lanciano Sassari sul +11 (83-94). Purtroppo nel finale di quarto lo UNET riesce ad accorciare, arrivando fino al -5 con cui si chiude la partita.

Il tabellino

UNET HOLON – DINAMO SASSARI 89-94 (25-22, 22-26, 25-20, 17-26)

Holon : D.Jones 17, S.Jones 8, Pnini 8, Simhon 6, Walden 26, Arbeli, Atkins 10, Dadon, Harrush 2, Huber, Palatin, Reynolds 12

Sassari : Gentile 8, Polonara 17, Smith 14, Spissu 9, Thomas 21, Carter 2, Cooley 13, Devecchi, McGee 1, Pierre 9, Re