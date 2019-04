La Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco raggiunge l’atto finale della seconda competizione interzionale per club targata FIBA, vincendo con l’Unet Holon anche la gara di ritorno (105-75). Dopo l’89-94 dell’andata in Israele, senza storia la gara giocata in Sardegna. Con gli italiani trascinatori (Polonara 16, Spissu 12, Gentile 10), Sassari si impone sin dal primo quarto (28-18), non dando scampo agli ospiti nel prosieguo della partita e chiudendo con 30 punti di scarto. Per la Dinamo ci sono anche 16 punti a testa per Thomas e McGee.

Non riesce invece l’impresa all’Openjobmetis Varese, che dopo la scoppola casalinga dell’andata (66-89) perde anche in Germania 89-86. Non bastano ai biancorossi i 29 punti di Scrubb e due ottimi quarti giocati (rispettivamente da 21 e 27 punti). Determinanate il brutto approccio di inizio gara (30-11), che lancia il S.Oliver Wurzburg alla finale contro Sassari. Non si ripete la finale tutta italiana della passata stagione, quando Venezia e Avellino raggiunsero entrambe l'ultimo atto della competizione, ma per Sassari sarà una grande occasione per tornare a sollevare un trofeo.

Calendario della Finale

Banco di Sardegna Sassari – S.Oliver Wurzburg mercoledì 24 aprile ore 20.30

S.Oliver Wurzburg – Banco di Sardegna Sassari mercoledì 1 maggio ore 19