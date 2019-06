Gallinari: “I Mondiali di Cina non saranno la nostra ultima chance per vincere con l'Italia"

Siamo ancora lontani dall’avvio dei Mondiali di basket 2019 che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, ma la Nazionale azzurra sta già muovendo i primi passi in vista della kermesse iridata. Nelle ultime ore, infatti, sono state effettuate le visite mediche per sette giocatori all’Acqua Acetosa di Roma. Tra questi, probabilmente, il nostro giocatore più rappresentativo, Danilo Gallinari, che ha colto l’occasione per rilasciare qualche battuta alla Gazzetta dello Sport.

Per l’ala dei Los Angeles Clippers il ritorno in maglia azzurra avviene in concomitanza con i Mondiali, ennesima occasione per i nostri alfieri per togliersi una soddisfazione che, in Nazionale, non sono ancora stati in grado di centrare. Il nativo di Sant’Angelo Lodigiano, tuttavia, non è preoccupato da questo aspetto.

" Non penso che si tratti della nostra ultima chance per vincere qualcosa. Siamo comunque un gruppo giovane e anche noi veterani non siamo certo troppo in la con l’età. Come ogni altra occasione partiamo per vincere, l’obiettivo sarà quello "

C’è grande fiducia ma, al tempo stesso, enorme voglia di regalare una gioia a tutta la Nazione: “Penso che portare a casa qualcosa dopo tutti questi anni con l’Italia sarebbe un sogno incredibile, per cui speriamo bene. Non so dire esattamente cosa possa esserci mancato negli ultimi anni, forse non abbiamo mai giocato assieme con continuità a causa di tanti infortuni, ma ora pensiamo solo al futuro”. Dopo le polemiche dei mesi scorsi con il coach Meo Sacchetti, tutto sembra rientrato nei ranghi.

" Ha sempre fatto bene dove ha allenato, ha un curriculum super nei club, per cui speriamo di toglierci qualche soddisfazione assieme in estate "

Ultima battuta sulla NBA. L’ala dei Clippers arriva dalla migliore stagione della carriera, chiusa con ottimi playoffs contro i Golden State Warriors. Si annunciano, però, grandi novità in California. “Abbiamo chiuso una splendida annata nella quale abbiamo fatto paura anche ai campioni in carica (sconfitti per 2-4 nella prima serie della Western Conference). Sto seguendo le Finals e devo dire che non mi aspettavo una Toronto così forte a questi livelli. Sul mio futuro posso dire che la società sembra voglia buttarsi nella free agency in maniera molto aggressiva, per cui vedremo. Io a Los Angeles sto benissimo e rimarrei volentieri, ma non dipende solo da me…”.

alessandro.passanti@oasport.it