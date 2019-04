Gallinari: "Il Mondiale è una grande occasione per noi, per l'Italia, un'avventura da vivere"

Danilo Gallinari, che sarà protagonista dei play-off NBA con i suoi Los Angeles Clippers, ha rilasciato una lunga intervista a “Tuttosport“: al quotidiano sportivo torinese l’azzurro ha parlato sia della post season americana che della Nazionale italiana, che sarà impegnata nella rassegna iridata.

Sugli imminenti Mondiali si è già sentito con il CT Meo Sacchetti:

" Si, abbiamo parlato ed è tutto chiaro. E’ una grande occasione per noi, per l’Italia, un’avventura da vivere. Sono un veterano e non è che avessi bisogno di un lavoro diverso, sono abituato a preparare le stagioni. Ma credo sia tutto chiaro, e se ancora non lo è in Italia, allora c’è qualcosa che non va. Per l’azzurro ci sono sempre, ma questa era una situazione diversa "

I Clippers sfideranno Golden State nel primo turno: “E’ la squadra più forte del mondo e degli ultimi anni, hanno pure aggiunto De Marcus Cousins. Hanno i migliori tre tiratori della lega. Giocano ad alto ritmo, ma noi renderemo loro la vita difficile, senza snaturare il nostro gioco. La nostra panchina è molto produttiva, cambia le partite. E’ migliore della loro“.

Sulle papabili per le Finali di Conference: “Le mie favorite a Est sono Milwaukee e Toronto. Complete e in fiducia, solide, i Raptors più esperti. A Ovest è tutto più difficile, Denver ha giocato una grande stagione ma non ha esperienza, Houston è dalla parte nostra e dei Warriors, sarà una lotta, decideranno dettagli e condizione“.

