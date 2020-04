Gigi Datome tra i testimonial di #civediamosuskype, la campagna Wishraiser per la lotta al Covid-19

Tantissimi testimonial hanno risposto e continuano a rispondere al nostro appello: Gigi Datome, capitano della nazionale di basket; Rossella Migliaccio, consulente di immagine esperta di armocromia; Roberta Rei, conduttrice del programma Le Iene e Giancarlo Fisichella, pilota della Formula 1. Loro sono solo alcuni dei tanti personaggi che hanno lanciato le loro campagne di raccolta fondi sulla piattaforma Wishraiser per supportare la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta affrontando.Tutti loro hanno deciso di mettere in palio per un fortunato estratto tra tutti i donatori la possibilità di fare una simpatica Skype Call con loro per trascorrere del tempo insieme.

In questo momento in cui lo sport si è fermato, cinema e teatri sono chiusi e la vita sociale è ridotta al minimo, i testimonial, per incentivare il concetto di rimanere a casa e sostenere gli ospedali, hanno deciso di avvicinarsi ai loro fan in modo digitale, attraverso la campagna di raccolta fondi #civediamosuSkype su Wishraiser per rendere più piacevole il #Iorestoacasa.

I fortunati vincitori delle Skype Call potranno trascorrere del tempo con il loro idolo comodamente da casa: potranno chiacchierare con il campione Gigi Datome, allenarsi con il personal trainer Paolo Zotta o ricevere i preziosi consigli di Rossella Migliaccio su colori, forme e stili.

Gigi Datome è fra i tanti testimonial della campagna #civediamosuskype lanciata da Wishraiser nella lotta al coronavirusFrom Official Website

La Fondazione Candido Cannavò per lo Sport

La Fondazione Candido Cannavò per lo Sport è in prima linea per aiutare l'Ospedale Sacco di Milano a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L’intero ricavato sarà devoluto, tramite la Fondazione Candido Cannavò per lo Sport, ai reparti che in queste settimane stanno affrontando l'epidemia da Covid-19, curando un numero molto elevato di persone contagiate e lavorando notte e giorno per far fronte a questa crisi sanitaria. Ognuno di noi può aiutare con una piccola donazione e insieme possiamo fare la differenza!

Come partecipare

Per partecipare alle campagne di raccolta fondi del progetto #civediamosuSkype basta andare su www.wishraiser.com, scegliere la campagna che si preferisce supportare, cliccare sul bottone “Partecipa”, selezionare il livello di donazione desiderato e procedere con la donazione. Al termine dell’iniziativa verrà estratto un donatore per ogni campagna che avrà la possibilità di fare una skype call con il proprio testimonial preferito.