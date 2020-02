I risultati della notte: Gallinari (24) trascina OKC, i Lakers dominano con Golden State

Sono quattro le partite della notte NBA. Tutto davvero molto facile per i Los Angeles Lakers, che portano a sette la striscia positiva di vittorie. Anche senza LeBron James, i gialloviola non hanno problemi contro i Golden State Warriors, demoliti con un perentorio +30 (116-86). Decisivo un terzo quarto da 40-17, con Anthony Davis che alla fine chiude con 23 punti, ma ci sono anche i 18 punti dalla panchina di Kyle Kuzma.

Quinta vittoria consecutiva per gli Oklahoma City Thunder. Continua dunque la super stagione di Danilo Gallinari e compagni, che occupano attualmente la quinta posizione della Western Conference. L’italiano è grande protagonista nel successo 112-108 sui Sacramento Kings, risultando il miglior marcatore del match con 24 punti, ai quali si aggiungono anche sei rimbalzi. Ottime le prove anche di Shai Gilgeous-Alexander (20 punti) e Chris Paul (17), mentre ai Kings non sono bastati i 21 punti di Harrison Barnes.

Senza Ben Simmons e Joel Embiid, i Philadelphia 76ers si aggrappano a Tobias Harris e vincono 115-106 contro i New York Knicks. I Sixers hanno il miglior record della lega in casa (28-2) e sono riusciti a sopperire all’assenza delle loro due stelle grazie ai 34 punti dell’ex Clippers. Ci sono anche 19 punti di Shake Milton ed una prova completa di Al Horford, autore di 15 punti, 9 assist e 7 rimbalzi. New York è al sesto ko di fila e non è servita la doppia doppia di Julius Randle (30 punti e 10 rimbalzi).

Successo anche per gli Indiana Pacers, che davanti al loro pubblico superano 106-100 i Portland Trail Blazers e restano in scia a Miami e Philadelphia nella lotta al quarto posto nella Eastern Conference. Decisiva la doppia doppia di Domantas Sabonis, autore di 20 punti ed 11 rimbalzi, mentre il migliore di Portland (sempre senza Lillard) è stato CJ McCollum con 28 punti.

