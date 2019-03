Il mondo del basket piange la scomparsa di coach Alberto Bucci, leggenda della Virtus

Il mondo del basket e quello bolognese in particolare è in lutto per la scomparsa di Alberto Bucci, storico allenatore delle V nere che guidò allo storico Scudetto della stella. È la stessa Virtus Bologna ad annunciarlo con un comunicato sul proprio sito internet. "Virtus Pallacanestro Bologna, Fondazione Virtus e tutto il mondo della V nera dicono addio al Presidente, Alberto Bucci, che ci ha lasciato stasera dopo essersi battuto per otto lunghi anni, da guerriero generoso e tenace, per il bene prezioso della vita. Tutta la Società - si legge nella nota - si stringe in un grande abbraccio a Rossella, Beatrice, Annalisa e Carlotta, a tutti i familiari e amici di un grande uomo, e condivide con loro questo momento di infinito dolore. Ciao, Alberto. Sei nella Storia della Virtus. Grazie per averci regalato quella Stella che brillerà per sempre su di noi. Nessuno potrà mai dimenticare quello che ci hai insegnato".

Nato a Bologna il 25 aprile 1948, 70 anni, Bucci è stato uno dei più grandi allenatori del basket italiano. Ha iniziato la sua carriera allenando la Fortitudo ad appena 25 anni, ma è stato con la Virtus Bologna che ha raggiunto i risultati più importanti di una carriera straordinaria. Alla guida delle V nere, Bucci ha conquistato tre Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana in sei stagioni. In carriera ha allenato anche a Rimini, Livorno, Verona, Pesaro e Fabriano. Nel 2015 venne eletto dalla Federazione Italiana Pallacanestro membro della Italia Basket Hall of Fame, nella categoria allenatori. Dal 2016 era tornato alla Virtus Bologna come presidente.