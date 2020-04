Una cattedrale per tutti gli appassionati di basket, il Pionir di Belgrado - oggi Hala Aleksandar Nikolić, in onore al leggendario giocatore e coach serbo -, arena in cui giocano Partizan e Stella Rossa, accoglierà i pazienti infetti dal Covid-19: l'obiettivo è di creare più posti letto possibile per l'emergenza Coronavirus.