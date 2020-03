Il prospetto Paolo Banchero sceglie la maglia azzurra: "Giocherò per l’Italia del basket"

Già piuttosto largamente anticipata nelle scorse settimane, arriva la definitiva dichiarazione d’intenti del giovane Paolo Banchero, che si avvia a giocare per l’Italia. L’annuncio arriva tramite l’account Instagram del giovane giocatore, attualmente alla O’Dea High School di Seattle, e considerato il quarto liceale più forte d'America della classe 2021 secondo ESPN (è cercato dai migliori college, da Duke a North Carolina passando per Kentucky, Gonzaga e Washington).

In un’intervista al magazine “SLAM”, Banchero afferma: “La mia famiglia è italiana, a cominciare dai nostri nomi. Ho scelto l’Italia e sono entusiasta. Nico Mannion, Danilo Gallinari, Donte DiVincenzo… Perché non fare qualcosa di diverso? Giocare con l’Italia mi darà varie opportunità. Alla mia età giocare con tanti professionisti sarà importante per alzare il mio livello di gioco“.

Banchero, classe 2002, è figlio di un ex giocatore di football, Mario Banchero, che fu alla University of Washington, e di Rhonda Smith, ex giocatrice ABL e poi, una volta fondata, WNBA (Seattle, Portland e Sacramento), e argento con la maglia degli Stati Uniti ai Campionati Americani del 1997.

Attualmente Banchero, ala grande di 205 cm per 104 kg, potrebbe giocare solo in quota naturalizzati, poiché ha già compiuto 17 anni (è nato nel 2002) e per questo è prevista una sola possibilità di scelta, attualmente spesso in mano a Jeff Brooks. La FIP starebbe cercando di chiedere una deroga per fargli avere il pieno status di italiano. Il giovane giocatore ha parlato di DiVincenzo: le ultime notizie davano vicino, per il giocatore dei Milwaukee Bucks, l’ottenimento del passaporto per giocare con l’Italia.