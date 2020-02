Italia, i convocati di Sacchetti per Russia e Estonia: in Nazionale anche Spagnolo del Real Madrid

Sono 16 i convocati da parte del ct Meo Sacchetti per il raduno di Napoli che prenderà il via il prossimo 17 febbraio, per prepare le due gare contro Russia (al PalaBarbuto il 20 febbraio) ed Estonia (a Tallin il 23 febbraio). L’Italia è inserita nel gruppo B di qualificazione ai prossimi Europei del 2021 anche se gli azzurri sono ‘fuori classifica’ perché qualificata in qualità di Paese ospitante.

Sono tanti i giovani convocati dal ct azzurro che aveva già riferito di voler portare una Nazionale giovane, in modo da incamerare esperienza a livello internazionale. Ecco spiegata la convocazione di Matteo Spagnolo, classe 2003 in forza al Real Madrid e bronzo con la Nazionale Under 16 agli Europei di categoria a Udine nel 2019. Dentro anche il classe 2000 Giordano Bortolani e il classe ’94 Francesco Candussi, che non hanno mai giocato in Serie A. Prime convocazioni anche per Spissu, Mezzanotte, Pecchia, Akele e Totè. L’unico dei 16 ad aver preso parte all’ultima Coppa del mondo è Amedeo Tessitori.

" Comincia una nuova fase e approfittiamo di questa finestra di qualificazione per vedere da vicino giocatori nuovi e per dare loro la possibilità di fare esperienza ad alto livello. In questa occasione abbiamo deciso di convocare un paio di ragazzi molto giovani e diversi giocatori che il campionato ci ha segnalato, negli ultimi mesi, per qualità e costanza di rendimento. L'idea è quella di ampliare il numero di atleti a disposizione e parallelamente coinvolgere i giovani. Non solo in vista del Pre Olimpico di giugno, ma anche per le competizioni che ci attendono nel prossimo futuro, a partire dall’Europeo che giocheremo in casa nel 2021. [il ct Meo Sacchetti] "

Tutti i convocati

-Nicola AKELE (1995, 200, A, Vanoli Cremona),

-Filippo BALDI ROSSI (1991, 207, A/C, Segafredo Virtus Bologna),

-Giordano BORTOLANI (2000, 193, G, Edinol Biella),

-Francesco CANDUSSI (1994, 211, C, Tezenis Verona),

-Andrea DE NICOLAO (1991, 185, P, Umana Reyer Venezia),

-Simone FONTECCHIO (1995, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia),

-Andrea MEZZANOTTE (1998, 208, A, Dolomiti Energia Trentino),

-Andrea PECCHIA (1997, 197, G/A, San Bernardo-Cinelandia Cantù),

-Giampaolo RICCI (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna),

-Michele RUZZIER (1993, 183, P, Vanoli Cremona),

-Matteo SPAGNOLO (2003, 191, P, Real Madrid),

-Marco SPISSU (1995, 185, P, Banco di Sardegna Sassari),

-Amedeo TESSITORI (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso),

-Stefano TONUT (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia),

-Leonardo TOTÈ (1997, 210, A, Carpegna Prosciutto Pesaro),

-Michele VITALI (1991, 196, G, Banco di Sardegna Sassari)

Atleti a disposizione

-Luca CAMPOGRANDE (1996, 198, G, Happy Casa Brindisi),

-Leonardo CANDI (1997, 190, G, Grissin Bon Reggio Emilia),

-Raphael GASPARDO (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi),

-Matteo TAMBONE (1994, 192, P, Openjobmetis Varese)