JJ Culver come Wilt Chamberlain! Segna 100 punti nella vittoria del suo college Wayland Baptist

Notte storica negli Stati Uniti del basket: JJ Culver segna 100 punti, sì, avete capito bene, 100 punti, nel successo 124-60 del suo college Wayland Baptist contro Southwestern Adventist in un match di NAIA, la seconda divisione della pallacanestro universitaria. Un evento, accaduto in una palestra di Plainview, in Texas, che è stato ovviamente immortalato al termine del match con la foto col cartello con la scritta 100, per rievocare quanto fece il leggendario Wilt Chamberlain a Hershey, in Pennsylvania, il 2 marzo 1962, 100 punti nel successo 169-147 dei suoi Philadelphia Warriors contro i New York Knicks.

Una notte da leggenda

Per Culver 38' sul parquet e 100 punti arrivati con 24 su 62 al tiro, 12 su 33 da tre (record all-time per Wayland) e 20 su 27 ai liberi, senza dimenticare 9 rimbalzi, 5 recuperi, 2 stoppate e un assist. Ha segnato i primi 42 putni della propria squadra e all'intervallo era già a quota 51: gli altri 49 – per raggiungere la tripla cifra – li ha messi nel secondo tempo.

JJ Culver è fratello maggiore di Jarrett Culver, sesta scelta assoluto all'ultimo Draft NBA per i Minnesota Timberwolves e fino allo scorso anno compagno di Davide Moretti a Texas Tech. "Ehi, aspettate un attimo... mio fratello ha appena segnato 100 punti in una partita!!!!!!!!!! Ditemi che non sto sognando", ha scritto il rookie dei Twolves su Twitter.

Il protagonista del "centello" ha detto della sua serata magica, sempre via Twitter: "Prima di tutto voglio ringraziare Dio. Poi i miei compagni e i miei allenatori: senza di loro non sarebbe potuto succedere niente di tutto questo. Per me è un sogno che si realizza, ho lavorato tanto per arrivare fin qui. Amo giocare a basket, grazie a tutti per il supporto".

I "centellisti" tra università e pro

Nonostante i 100 punti segnati, JJ Culver deve piazzarsi alle spalle di altri "centellisti". Nella sua divisione, la NAIA, il record appartiene a Clarence "Bevo" Francis che nel 1954 ne fece 113 per il suo college Rio Grande (Ohio) contro Hillsdale. Nel livello più alto, la NCAA, l'unico ad aver toccato la tripla cifra è Frank Selvy che nel 1954 segnò 100 punti per Furman contro Newberry College. Il più recente è Jack Taylor che, nella terza divisione NCAA, fece addirittura due gare da oltre 100 punti per Grinell College: 138 nel 2012 e 109 nel 2013. Ovviamente però il "centellista" più famoso è Wilt Chamberlain, l'unico ad aver segnato 100 punti in una partita dei professionisti NBA, nel lontano 1962.