José Manuel Calderon si ritira, uno tra i grandi della pallacanestro di Spagna

Finisce la carriera di José Manuel Calderon, tra i maggiori protagonisti della scena cestistica di Spagna lungo gli ultimi 15 anni abbondanti.

Nato a Villanueva de la Serena, nella comunità autonoma dell’Extremadura, ha iniziato a calcare il grande palcoscenico di Spagna prima e d’Europa poi nel 1999 grazie al Saski Baskonia, allora da tutti conosciuto come Tau Vitoria a causa dello storico sponsor che ha ceduto il passo nel 2009. Dopo un paio di stagioni in cui si è fatto le ossa ad Alicante e un’altra al Fuenlabrada, è tornato alla base trascinando la squadra basca alla finale di Eurolega nel 2005 (persa contro il Maccabi Tel Aviv della doppietta).

In estate viene portato dai Toronto Raptors in NBA, e per di più in una squadra che inizia ad assumere una notevole connotazione europea, visti i successivi arrivi di, tra gli altri, Andrea Bargnani (numero uno al draft 2006) e Jorge Garbajosa nell’immediato futuro. Sempre a suo agio nell’arte dell’assist (ne assomma tra gli 8 e i 9 a gara di media in ben quattro stagioni), vede aumentare il proprio minutaggio alla terza stagione canadese, ed alla quarta realizza una spaventosa media di 98.1% dalla lunetta, suo record in una stagione con un numero accettabile di partite (di fatto disputa poche vere annate complete, per infortuni vari). Successivamente, comincia a cambiare vorticosamente franchigie: Detroit Pistons, Dallas Mavericks, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers e poi di nuovo Pistons.

Con la Spagna, Calderon è stato oro ai Mondiali 2006, argento alle Olimpiadi 2008 e 2012, bronzo a quelle del 2016, e poi ancora oro agli Europei 2011, argento nel 2003 e 2007, bronzo nel 2013.

