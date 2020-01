Tra le vittime del tragico incidente in elicottero che è costato la vita a Kobe Bryant c'è anche una delle figlie del 41enne ex campione di basket, la 13enne Gianna Maria. La notizia è stata confermata anche dall'NBA attraverso una nota e una dichiarazione ufficiale del Commissioner Adam Silver. "La famiglia NBA è devastata dalla notizia della tragica scomparsa di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna", si legge nel comunicato. Oltre a Bryant e alla figlia Gianna Maria, a bordo dell'elicottero che si è schiantato a Calabasas, in California, c'erano altre 7 persone, tutte decedute. La notizia è stata confermata ufficialmente dallo sceriffo di Los Angeles.

Le parole di Adam Silver

" Kobe Bryant è stato uno dei giocatori più straordinari nella storia del nostro sport: 5 titoli NBA, un titolo di MVP della regular season e 2 ori olimpici. Mandiamo le nostre sentite condoglianze alla moglie Vanessa, alla famiglia, ai Los Angeles Lakers e all'intero mondo dello sport "