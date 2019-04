L'assist più bello dell'avversario, è l'assit che cambia la vita di Emanuele: un gesto del cuore

Si dice sempre che lo sport di squadra aiuti tanto chi lo pratica nelle relazioni, nelle amicizie, nel rispetto delle regole e soprattutto nel rispetto dell’avversario.

Quanto successo in una partita del campionato Under 14 piemontese ha, per questo, qualcosa di speciale.

Emanuele è un giocatore del Don Bosco Rivoli, un ragazzo che soffre d’autismo. Ma ancor prima di tutto questo, Emanuele è un grande amante del basket. Emanuele ha sempre sognato di fare canestro, perché la gioia che danno due punti segnati per aiutare la propria squadra, non ha prezzo. E questo è successo.

Rivoli attacca ma un avversario riesce ad intercettare il passaggio che era diretto proprio ad Emanuele in post basso. Il ragazzo, che milita nel San Paolo Basket 1999 Torino non ci pensa nemmeno un secondo e dà subito la palla ad Emanuele che tira e segna i suoi primi due punti della stagione. Inutile descrivere la gioia, la grinta di Emanuele... che però è subito tornato in difesa, per la squadra!

Ecco certe cose possono essere narrate, anche nei dettagli ma vederle fare, da un ragazzino di 14 anni, è indescrivivile. Bravi tutti, siete voi il vero esempio del basket e dello spirito di squadra... anche con una casacca differente!