Il basket italiano può sorridere guardando alle proprie rappresentative giovanili. Dopo gli ori europei vinti dalle selezioni Under20 e Under18 femminili, oggi l’Under16 maschile ha conquistato un onorevolissimo bronzo nella rassegna continentale, battendo 73-68 la Russia e conquistando la terza medaglia in questa magica estate per il movimento nostrano. Gli azzurrini, che non salivano sul podio dal 1991, hanno ottenuto anche la qualificazione ai Mondiali Under17 che si disputeranno nel 2020 a Sofia (Bulgaria). In questo atto conclusivo per il terzo e quarto posto il migliore in casa Italia è stato Davide Casarin con 14 punti, in una prova comunque di grande profondità da parte della formazione di Fucka, in grande evidenza al Carnera di Udine.

La selezione tricolore è partita forte, portandosi subito avanti 9-2. Con grande autorevolezza, i ragazzi del Bel Paese hanno gestito il vantaggio, allungando sul +9 (20-11) al termine del primo quarto, grazie alle triple di Giordano e di Marangoni. La Russia è salita però di tono nella seconda frazione e, infilando un parziale di 16-2, è andata avanti sul 27-22. I 3 punti di Gravaghi però hanno scosso la compagine italiana e grazie a Giordano e a Casarin è arrivato il pareggio sul 41-41. Un match giocato punto a punto e a decidere sono stati Marangoni dall’arco e capitan Giordano, facendo esplodere letteralmente il Carnera.

Il tabellino

Italia-Russia 73-68 (20-11; 11-20; 18-18; 24-19)

Italia: Giordano 13, Marangoni 13, Onojaife 6, Spagnolo 11, Virginio 2, Barbieri, Casarin 14, Fiusco 3, Gravaghi 9, Greggi, Valente ne, Vincini 2. All. Fucka.

Russia: Kolosov 11, Makarov 2, Mozharovskiy 6, Niagu 20, Panov 4, Akramov 2, Evdokimov 8, Rumsha, Sheianov 7, Tarasov 2, Vavilov, Vedishchev 6. All. Semerninov.

