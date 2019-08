L'Italia migliora, ma non basta: ko in volata 82-80 con la Francia a Shenyang

Progressi confermati. E, se possibile, anche qualcosa in più. L’Italia esce sconfitta dalla Francia (80-82) nel penultimo test prima dell’esordio al Mondiale (31 agosto) ma, dopo la buona prova offerta due giorni fa contro la Serbia, oggi gli Azzurri hanno lottato ancora per 40 minuti contro una delle formazioni più forti ai nastri di partenza della FIBA World Cup, arrivando a un passo dalla vittoria. Non solo atteggiamento giusto ma anche numeri confortanti. Basti pensare ai rimbalzi, 29-26 per l’Italia nonostante la presenza dei big men francesi sotto i tabelloni (Gobert su tutti). Il CT Meo Sacchetti ha di che essere soddisfatto anche se ancora una volta è mancato il guizzo per fare il blitz. 20 punti per Marco Belinelli. In doppia cifra anche Danilo Gallinari (15) e Alessandro Gentile (14). Career high per un ottimo Amedeo Tessitori (anche 7 rimbalzi).

Meo Sacchetti: "Dobbiamo aumentare la nostra fiducia"

" Anche stasera un po’ meglio. Nei momenti bui, e ce ne sono stati nel terzo quarto, non riusciamo ad accendere la luce e su questo aspetto dobbiamo migliorare. Ogni tanto perdiamo la fiducia e dobbiamo faticare per riconquistarla. Nei finali punto a punto, quando un tiro può entrare e un altro no, può succedere di tutto. La tripla di Fournier ha messo più di un possesso tra noi e loro e questo gli ha consentito, a conti fatti, di portare a casa il match. "

L’Italia chiuderà il torneo AusTiger domani, 26 agosto, ad Anshan (pochi chilometri da Shenyang) contro la Nuova Zelanda. Palla a due alle 13.30 italiane. Martedì 27 agosto il trasferimento, via Guangzhou, a Foshan, sede del girone D della FIBA World Cup.

Italia-Francia 80-82 (18-20, 20-19, 19-26, 23-17)

Italia: Della Valle 1, Belinelli* 20 (4/6, 2/4), Gentile 14 (7/13), Biligha* 2 (1/2), Vitali L. 2 (1/2, 0/1), Gallinari* 15 (2/2, 0/5), Hackett* 4 (0/5, 1/3), Filloy ne, Brooks (0/2, 0/1), Tessitori 10 (4/5), Abass 7 (1/2, 1/2), Datome* 5 (1/1, 1/3). All: Sacchetti R.

Francia: Okobo 2 (1/2), Batum* 10 (1/2, 2/3), Fournier* 29 (7/10, 3/5), Maledon, De Colo 12 (4/5, 0/3), Poirier 5 (1/3), Albicy* (0/1, 0/1), Labeyrie* 5 (1/2, 1/1), Lessort 3 (0/1), Gobert* 13 (5/6), Toupane 3 (0/2, 1/2), Lacombe. All: Collet V.