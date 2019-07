L'Italia vince la Trentino Cup: battuta 69-58 la Costa d'Avorio nel primo vero test pre-Mondiali

PALATRENTO (TN) - Digerita la prima sgambata contro la Romania, l'Italbasket regola anche la Costa d'Avorio 69-58 nella finale della Trentino Cup, aggiudicandosi l'ormai tradizionale kermesse di fine luglio per la settima volta in 8 edizioni. Guidata dal coach milanese Paolo Povia, la nazionale africana rappresenta il primo test vero in vista dei Mondiali di Cina, che affronterà nel Gruppo A assieme ai padroni di casa più Venezuela e Polonia.

Contro un avversario dal maggior tasso fisico e atletico, si vede un'Italia con un approccio più intenso e concentrato rispetto alla prima uscita contro la Romania: il quintetto base, con Hackett, Aradori, Gentile, Brooks e Biligha, funziona su entrambe le metacampo, reggendo bene sulla prima linea difensiva, tenendo botta a rimbalzo e trovando a ripetizione le giuste letture offensive per il 28-10 che, dopo 9', indirizza già chiaramente l'inerzia.

Coach Sacchetti utilizza rotazioni meno ampie di quelle viste con la Romania, cercando di costruire e tenere sul parquet quintetti equilibrati soprattutto nella metacampo difensiva, dove gli Azzurri giocano la parte più interessante della partita: giunta all'intervallo sul +15, l'Italia cerca un altro mini-allungo nelle battute iniziali del terzo periodo, ma la Costa d'Avorio ricuce quando, a risultato ormai acquisito, Sacchetti sdogana completamente le rotazioni perdendo un po' di smalto ed equilibrio corale. Si naviga così a vista fino al +11 conclusivo, con qualche tripla comoda sbagliata (7/24 il conto complessivo, 29%) che avrebbe potuto allargare maggiormente la forbice.

Reduce dai 14 punti contro la Romania, Alessandro Gentile si conferma top-scorer mettendone a referto altri 22 che gli valgono anche il premio di MVP del torneo: l'ex-Virtus è apparso ancora una volta intraprendente, voglioso e concentrato, con chiari segnali mandati a coach Sacchetti per la difficile scelta dei 12 che saranno a roster in Cina. Positivo anche Daniel Hackett, che firma una prestazione all-around da 13 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, dettando i ritmi giusti da playmaker e lavorando in maniera solida in difesa assieme a Jeff Brooks (il vero MVP per lavoro oscuro) e Paul Biligha. Nel reparto lunghi, altra buona prova di Amedeo Tessitori (6 punti e 4 rimbalzi) in una partita in cui ha dovuto mostrare di saper gestire la sua stazza contro un avversario di peso in vernice.

Italia-Costa d'Avorio 69-58 (28-13, 43-28; 56-44)

Italia: Aradori 5, Gentile 22, Biligha 4, Hackett 13, Brooks 7; Della Valle 2, Vitali L., Tessitori 6, Ricci 3, Cinciarini 2, Abass 5, Moraschini. All.: Sacchetti.

Costa d'Avorio: Abouo 6, Thompson 7, Diabate 10, Edi 0, Zerbo 6; Bamba 6, Pamba 5, Bah 2, Lamizana, Fofana 10, Sidibe 6. N.e.: Traore. All.: Povia.

L'albo d'oro della Trentino Cup: l'Italia è campione per la settima volta in 8 edizioni disputate

Anno Campione 2° posto 3° posto 2009 Italia Canada Nuova Zelanda 2012 Italia Montenegro Finlandia 2013 Italia Israele Polonia 2014 Italia Germania Olanda 2015 Germania Italia Austria 2016 Italia Cina Turchia 2017 Italia Olanda Bielorussia 2019 Italia Costa d'Avorio Svizzera

Svizzera-Romania 86-66 (22-15, 41-34; 62-51)

Dopo la sconfitta in volata sofferta contro la Costa d'Avorio nella prima giornata, la Svizzera si prende il terzo posto nel torneo superando nettamente la Romania per 86-66 nella prima semifinale del mercoledì sera. Privi di Clint Capela, a riposo in vista dell'esordio nel weekend contro il Portogallo per le qualificazioni a Eurobasket, i rossocrociati si godono la serata magica al tiro di Roberto Kovac, a referto con 18 punti in 21' con 4/6 dall'arco (13 nel secondo tempo), cui fanno eco i 16 senza errori di Arnaud Cotture (7/7) e i 12 dell'esperto Dusan Mladjan, molto positivo nella prima metà di gara. Per la Romania, inutile la fiammata da 19 punti di Giordan Watson.

Svizzera: Nzege 6, Kazadi 9, Kovac 18, Zinn 3, Cotture 16; Mbala 5, Solca 4, Gravet, Martin 4, Dubas 7, Mladjan 12, Hart 2.

Romania: Watson 19, Dragoste 4, Orbeanu 8, Nicolescu 5, Cate 8; Tohatan 2, Gheorghe 3, Paliciuc 4, Popa 3, Olah 10, Tibirna. N.e.: Virna.