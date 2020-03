La giocata della notte: Covington spunta dal nulla e stoppa Rozier

Houston perde contro Charlotte, ma ci prova in tutti i modi a evitarlo. Uno dei più tenaci è Robert Covington, che almeno può consolarsi con la giocata più bella della notte. L'azione degli Hornets, infatti, parte bene, con Graham che dopo la rimessa dal fondo parte lanciato in avanti e vede Rozier ben messo: passaggio schiacciato lungo per lui. Rozier riceve palla e stacca per andare a schiacciare, ma Covington da posizione improbabile salta a sua volta e con una stoppata imperiosa impedisce il canestro avversario.