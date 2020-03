La giocata della notte: Gallinari imposta l'azione, gioco pazzesco di squadra e alley-oop finale

Ci sono delle volte in cui gli schemi provati in allenamento riescono alla perfezione. E volte in cui il gioco di squadra paga. Oklahoma City sintetizza alla perfezione i due concetti nella gkiocata più bella della notte contro New York. Schroder ha la palla in mano e la passa da vicino al nostro Danilo Gallinari; il gallo si guarda un attimo attorno e poi la ridà a Schroder, che nel frattempo ha cambiato posizione. Mentre gli altri si muovono sotto canestro, la difesa dei Knicks è disorientata dal taglio di Ferguson, mentre Noel converge a sua volta a canestro e stacca, il tutto in maniera rapidissima. E infatti Schroder serve proprio Noel per un alley-oop spettacolare.