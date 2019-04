La giocata della notte: l'ultimo ballo di Flash Wade

Le ultime giocate di Dwayne Wade in carriera a Miami: una clip con le migliori azioni di "Flash" nella sfida vinta dai suoi Heat sui Philadelphia 76ers per 122-99. Il tre volte campione NBA si è congedato dal suo pubblico in grande stile piazzando un trentello davanti ai 19mila oltre fan in delirio dell'AmericanAirlines Arena. La OneLastDance è (stata) servita.