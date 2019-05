La giocata della notte: Meyers Leonard, contropiede con schiacciata!

L'eroe che non ti aspetti, fino a un certo punto: Meyers Leonard ha provato a trascinare i suoi Portland Trail Blazers in gara-3 contro i Golden State Warriors: non ci è riuscito fino in fondo visto che gli avversari si sono imposti, portandosi sul 3-0 nella serie, ma il suo apporto indubbiamente c'è stato.

Anche e soprattutto in termini di energia: guardate qua!