La giocata della notte: palla rubata e canestro decisivo, che grinta Schroder

Segnare il canestro decisivo per la vittoria è sempre gratificante. Ne sa qualcosa Dennis Schroder, che a 8" dalla sirena trova la via per regalare agli Oklahoma City Thunder la vittoria sui Boston Celtics. Per un punto. Sono le fasi finali e Boston è appunto avanti di uno, Kemba Walker non riesce a uscire dalle maglie strettissime del pressing di Chris Paul e, nel tentativo di venirne fuori, non si accorge che anche Schroder gli sta piombando addosso: allenta la guardia e per Schroder è un attimo rubargli il pallone e andare canestro senza dover scavalcare alcuna difesa.