La giocata della notte: rimbalzo, coast to coast nel traffico e inchiodata al ferro, simply Lebron!

Passano gli anni, ma il ruolo di Lebron James nella NBA è immutato. Il nativo di Akron si prende la copertina nella vittoria dei Lakers all'overtime sui Dallas Mavericks di un ispirato Luka Doncic, chiudendo come il rivale con una tripla doppia da sballo (39 punti, 12 rimbalzi, 16 assist). Tra gli highlights della sua serata c'è questa giocata di fine quarto quarto: rimbalzo difensivo poderoso, coast to coast tra quattro maglie avversarie e schiacciata di prepotenza per il +2 gialloviola. Spettacolare.

I Lakers l'hanno spuntata per 119 a 110, centrando la quarta vittoria di fila e volando in testa alla Western Conference insieme ai San Antonio Spurs.