La giocata della notte: spettacolo puro tra Ayton e Kelly Oubre jr.

Che intesa tra Kelly Oubre jr. e Deandre Ayton! Nella sfida tra i Phoenix Suns e i Denver Nuggets, i due danno vita a un'azione spettacolare: il numero 3 vola sotto canestro e vede Ayton in buona posizione; lo serve con un passaggio schiacciato e Ayton, per divincolarsi dalla marcatura, gira su se stesso, stacca e tira. Bellissimo già tutto questo, se non fosse che il pallone del numero 22 dei Suns è impreciso e finisce dritto sul ferro; Oubre però è ancora lì e si lancia come un falco sul rimbalzo offensivo per un tap-in imperiale.