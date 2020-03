La giocata della notte: tripla in grande stile, Curry è tornato!

Ci sono giocatori che si fanno amare od odiare in egual misura, proporzionalmente a quanto sono bravi: amore da parte dei tifosi, odio da parte dei tifosi avversari. Eppure, quando non ci sono, mancano a tutti. Mancano il loro carisma e le loro giocate. Ecco perché il ritorno di Stephen Curry contro Toronto dà una sferzata d'energia alla NBA: le sue triple mancavano a tutti e nella nottata Baby Face ne confezione una in particolare di gran pregio. Da lontano, la palla si insacca precisa nella retina: Steph Curry è tornato!