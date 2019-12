La Nazionale Italiana con sindrome di down campione del mondo per il 2° anno di fila

Se salire sul gradino del podio è di per sè complicato, riconfermarsi è veramente roba per pochi. Basta questo per spiegare l’eco dell’impresa della Nazionale Italiana di basket con la Sindrome di Down che per il secondo anno di fila si è laureata campione del Mondo. A Guimaraes, in Portogallo, gli azzurri hanno bissato il trionfo di dodici mesi fa bissando sconfiggendo in finale i padroni di casa per 36-22. Sabato i ragazzi allenati da Giuliano Bufacchi e Mauro Dessí avevano surclassato la Turchia, nel match inaugurale, 26-11 e poi i lusitani 40-4.

Il roster dell’Italia campione del mondo

Emanuele Venuti (Anthropos), Andrea Rebichini (Anthropos), Antonello Spiga (AIPD Oristano), Alessandro Ciceri (Brianthea 84), Davide Paulis (AIPD Oristano), Alessandro Greco (Anthropos). Allenatori: Giuliano Bufacchi/Mauro Dessì

ll tabellino della finalissima

Italia-Portogallo 36-22 (14-6, 8-2, 6-6)

Italia: Spiga 2, Ciceri, Greco 2, Rebichini, Venuto 4, Paulis 28. Allenatori: Giuliano Bufacchi e Mauro Dessí.

Portogallo: Bastos 4, Silva 10, Lopes 4, Teixeira, Santos 4, Pestana. Allenatori: Duarte Sousa e Antonio Lopes.