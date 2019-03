La Regular Season Nba sbarca a Parigi, nel 2020 Charlotte-Milwaukee si giocherà in Francia

Prima storica per la Nba a Parigi. Charlotte Hornets e i Milwaukee Bucks saranno, infatti, i protagonisti della prima partita di regular season di sempre nella capitale francese presso l’AccorHotels Arena, venerdì 24 gennaio 2020. Lo annunciano Nba e beIN Sports, official broadcast partner Nba in Francia. Sarà la seconda partita degli Hornets a Parigi, avendo giocato una partita di preseason nella capitale francese nel 1994 contro i Golden State Warriors. Per i Bucks, invece, prima partita in Francia, avendo giocato la loro precedente partita di regular season a Londra nel 2015. La partita è il decimo match presso l’AccorHotels Arena dal 1991 e l’undicesimo in Francia.