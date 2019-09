PALADOZZA, BOLOGNA - Se questa è la vera faccia della Virtus Bologna, Sasha Djordjevic potrà permettersi di dormire sonni tranquilli attendendo il pieno recupero di Milos Teodosic, ai box per il problema di fascite plantare accusato durante il ritiro pre-Mondiale con la nazionale serba e sicuramente out per le prime due giornate di campionato. A cinque giorni dal debutto stagionale (Virtus Bologna-Virtus Roma, mercoledì 25 settembre, ore 20.30, LIVE su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su Eurosport Player), le Vu Nere lanciano un chiaro messaggio alle dirette concorrenti in campionato ed Eurocup (quest'anno prevista doppia promozione in Eurolega per entrambe le finaliste) rullando il Fenerbahçe Istanbul 94-68 in occasione del 7° Memorial Porelli.

Bologna conduce la partita con enorme autorità sin dalla palla a due, costringendo un Obradovic paonazzo a chiamare due time-out psicologici nei primi 5' (vantaggio di 18-4) e allungando fino a un surreale 31-7 al termine del primo quarto. Grazie a un'ottima difesa di squadra e un attacco gestito magistralmente dalla mente di Stefan Markovic (indiscusso MVP a fine gara), Bologna non toglie il piede dall'acceleratore toccando anche il +29 al 16' (44-15) e mette definitivamente il risultato in freezer. Detto di Markovic, ottimo l'impatto di Frank Gaines in uscita dalla panchina (16 punti e la chiara impressione di poter confermare a un livello più alto quanto di buono mostrato l'anno scorso a Cantù), così come la duttilità di Kyle Weems, solido e presente su entrambe le metà del campo. Molto interessanti anche le risposte della coppia dei big-man Julian Gamble e Vince Hunter, autori rispettivamente di 14 e 18 punti, ottimi nel leggere le situazioni in pick'n'roll e nello sfruttare atletismo e mobilità di piedi per trovare varchi nel cuore del verniciato.

L'atteggiamento difensivo, lodato da coach Djordjevic a fine-partita, rimane encomiabile anche nella ripresa, quando il Fenerbahçe cerca un timido tentativo di rimonta allungando la pressione sui 28 metri e provando ad alzare un livello di fisicità fino a quel momento obiettivamente scadente: la squadra di Obradovic sembra accusare la fatica del viaggio e della trasferta della serata precedente a Treviso, ma anche l'assenza di tre giocatori-cardine come Nando De Colo, Jan Vesely e Joffrey Lauvergne, così come la necessità di ri-assemblare il roster in corsa per gli impegni di tanti elementi con le nazionali ai Mondiali di Cina. Il Fenerbahçe debutterà in Eurolega giovedì 3 ottobre nella trasferta contro il Real Madrid (LIVE-Streaming su Eurosport Player).

Djordjevic: "Questa squadra mi piace, ci toglieremo delle belle soddisfazioni"

" Buon atteggiamento, soprattutto difensivo, abbiamo rispettato l'avversario giocando con grande fisicità. Nel complesso una bella prestazione, mi sono permesso di congratularmi con loro, ma adesso devono tornare a lavorare duro. Al mio ritorno dal Mondiale ho trovato una bella squadra, con un buon QI cestistico, mi piace molto allenarla e penso che quest'anno potremo toglierci delle belle soddisfazioni. "

Il tabellino

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-FENERBAHÇE ISTANBUL 94-68 (31-7, 52-31; 72-55)

Virtus: Markovic 5, Ricci 3, Cournooh 8, Weems 15, Gamble 14; Gaines 16, Pajola 6, Baldi Rossi 7, Hunter 18, Nikolic 2, Deri, Peterson. All.: Djordjevic.

Markovic 5, Ricci 3, Cournooh 8, Weems 15, Gamble 14; Gaines 16, Pajola 6, Baldi Rossi 7, Hunter 18, Nikolic 2, Deri, Peterson. All.: Djordjevic. Fenerbahçe: Kalinic 3, Biberovic 7, Williams 6, Muhammed 11, Stimac 6; Westermann, Mahmutoglou 11, Sloukas 9, Candan 4, Duverioglou 10, Datome 1, Tripanci. All.: Obradovic.

