LeBron James pronto per le porte chiuse: "Sarebbe duro non poter giocare"

Non usa giri di parole Lebron James stella del basket mondiale e dei Los Angeles Lakers per annunciare la sua voglia di normalità e di tornare in campo. Lo stop al campionato causa pandemia è stato l'argomento di una videoconferenza del campione, che non ha nascosto la sua impazienza di riprendere il pallone, come riferisce l'ANSA.

" Se la stagione non potesse essere salvata sarebbe dura da accettare, molto dura "

La stella dei Lakers non nasconde la sua soddisfazione per l'andamento stagionale della sua squadra, dominatrice assoluta della Western Conference.

Porte chiuse in una sola città?

Lebron è pronto anche a giocare a porte chiuse o addirittura in una sola città, lontano da tutti: "Se la soluzione sarà questa, discutiamone assieme e troviamo il modo di farlo succedere ha detto il campione, secondo il quale la pandemia è un test per la nostra capacità mentale e spirituale di affrontare una tragedia del genere"