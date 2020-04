Mini-torneo a 12 squadre in sede unica: l'idea della ACB per chiudere la stagione

Nonostante sia il secondo Paese al mondo per numero complessivo di contagi dopo gli Stati Uniti, la Spagna continua a cercare una soluzione per poter chiudere la stagione ACB. La proposta della Lega è una fase finale a dodici squadre da disputare in sede unica con un formato round-robin iniziale seguito da una Final Four con le prime due classificate di ogni girone: i due gruppi sono stati costruiti tenendo in considerazione la posizione in graduatoria al momento della sospensione della stagione (23 gare disputate).

Il sistema prevede due gironi da 6 squadre in cui ognuna affronterà le avversarie una sola volta (cinque partite per squadra) e gare secche di playoff, per un totale di 33 match complessivi disputati in un'unica sede ancora da definire. La Lega ha fissato il 31 maggio come termine ultimo per ufficializzare il tutto, una decisione che verrà presa di comune accordo con le autorità sanitarie nazionali per garantire la massima sicurezza a giocatori, arbitri e staff. Il 10 luglio è invece la data ultima per la chiusura del mini-torneo stesso. Se la situazione sanitaria dovesse rimanere critica, la competizione verrà cancellata e il titolo della stagione 2019-20 non sarà assegnato. Già cancellate, invece, le retrocessioni nella seconda serie.

I due gruppi per la prima fase del torneo

Questa la ripartizione dei due eventuali gironi: le squadre saranno convocate tre settimane prima dell'inizio della competizione per la preparazione atletica.

Gruppo A Gruppo B FC Barcellona (1) Real Madrid (2) Iberostar Tenerife (4) Casademont Saragozza (3) RetaBet Bilbao (5) Morabanc Andorra (6) Kirolbet Baskonia (8) Valencia Basket (7) Unicaja Malaga (9) San Pablo Burgos (10) Joventud Badalona (12) Herbalife Gran Canaria (11)