Luis Scola si presenta: "Milano è una grande sfida! Volevo giocare per coach Messina"

" Avevo deciso che senza Olimpiadi avrei smesso. Milano è una grande sfida, sono venuto qui per coach Ettore Messina "

E' il giorno di vigilia di Bayern Monaco-AX Armani Exchange Milano, l'esordio in Eurolega, ma soprattutto è il giorno della presentazione ufficiale di Luis Scola, il 39enne centro argentino che è il grande colpo di mercato dell'Olimpia in questo inizio d'autunno. Reduce dall'argento con l'Argentina al Mondiale in Cina e da due anni nel campionato cinese, Scola ha deciso di tornare in Europa anche per prepararsi alla grande in vista delle Olimpiadi 2020 a Tokyo.

Luis Scola, presentazione all'Olimpia Milano

" Sono molto felice di essere qui, è una bella sfida che sono pronto ad accettare. Capisco già l'italiano ma prometto che lo parlerò presto "

" E' una grande sfida, sono venuto qui per coach Ettore Messina, perchè penso di poter fare bene. Voglio vivere in un paese diverso, giocare in un paese diverso e tornare in Eurolega. Volevo giocare per Messina. Tutto questo rende la sfida estremamente stimolante, per questo l'ho accettata "

" Ho parlato con Manu Ginobili, con Prigioni, con Nocioni, con altri giocatori che hanno giocato per o contro coach Messina. Ho avuto le indicazioni necessarie per scegliere di venire qui "

A proposito dell'Eurolega, che ha giocato l'ultima volta nel 2006-07 col Baskonia, aggiunge:

" Ho lasciato l'Eurolega 13 anni fa, la lega è cresciuta tremendamente. Si è avvicinata molto all'NBA come organizzazione e anche a livello di gioco. I viaggi, gli allenamenti, le palestre, le camere degli hotel. Non so cosa aspettarmi di preciso, però in questi 13 anni ho incontrato tanti giocatori di Eurolega, è pur sempre pallacanestro "

Cosa sa Scola dell'Olimpia Milano?

" Conosco la storia dell'Olimpia e il blasone del club. Vuole vincere e si cercherà di fare bene in ogni competizione. Ci sono grandi ambizioni, è una bella cosa, cercheremo di fare del nostro meglio in Eurolega e in campionato, tutti vogliono giocare in posti dove le aspirazioni sono massime. Non è facile ma questo rende più stimolante ogni sfida. Darò quello che ho sempre dato in tutte le squadre in cui ho giocato. Gioco duro, grande preparazione, allenamenti intensi e darò sempre il massimo quando sarò in campo "

" Mi aspetto di crescere durante la stagione, con l'allenamento e col lavoro. Le mie finte? Non sono mai stato un giocatore migliori di altri dal punto di vista atletico o fisico, per cui penso di non aver perso molto con gli anni, ho sempre usato altre armi nel mio gioco "

" Sono ottimista, credo che potrò fare bene, mi servirà un po' di tempo per riabituarmi al livello di Eurolega ma sono ottimista. Riuscirò a fare bene. Il fisico è in buone condizioni, penso che potrò allenarmi e giocare in modo adeguato "

" Con i miei compagni ho fatto solo un paio di allenamenti, non li conosco ancora abbastanza però penso che Gudaitis, Biligha e Tarczewski siano dei buoni giocatori, sono ottimista sul fatto che possiamo convivere bene. Cuello di conoscere e famigliarizzare con i compagni è un processo in cui serve tempo. Non solo i lunghi, anche gli esterni e il coaching staff mi sembrano di alto livello. Io dovrò adattarmi il prima possibile "

Indubbiamente il Mondiale è stato determinante nelle scelte del 39enne argentino.

" Ovviamente sono alla fine della mia carriera, il sogno delle Olimpiadi mi ha spinto ad andare avanti, a giocare le qualificazioni e il Mondiale con la Nazionale, a venire qui a Milano. Ho parlato con la mia famiglia, mia moglie mi ha spinto a giocare ancora un anno, a lavorare per le Olimpiadi, abbiamo valutato assieme le opzioni e ho deciso di venire qui. Avevo deciso che senza Olimpiadi avrei smesso, invece sono qui e sarò il secondo giocatore più anziano in Eurolega "

" Prima dell'estate ero focalizzato solo sulla Coppa del Mondo, soltanto dopo avrei pensato a cosa fare. Sono ottimista, mi ero preparato bene e mi aspettavo di fare bene al Mondiale. Soltanto alla fine della Coppa del Mondo ho valutato le opzioni "

Infine una battuta sull'esperienza biennale in Cina.

" La Cina è stata una grande esperienza, ho vissuto un'esperienza divertente, culturalmente diversa, stimolante in campo e fuori. Non penso che sia un brutto posto per giocare, è diverso dall'Eurolega ma ci sono comunque grandi giocatori. E' stata per me una bella sfida, con tanti giocatori giovani e gente che è stata o diventata una star "

" Sono sicuro che la Coppa del Mondo mi abbia ridato grande considerazione ma coach messina mi aveva chiamato già prima. Ovvio che il Mondiale mi ha dato più importanza rispetto alla Cina stessa "

Il general manager Christos Stavropoulos

" Siamo andati fino in fondo quando si è posta l'occasione di prendere Luis Scola. E' un campione sia a livello tecnico, sia a livello morale. Un giocatore carismatico per la nostra famiglia "

" Milano è sempre attenta a seguire il mercato, quando si è presentata la possibilità di Luis, abbiamo parlato con lui, voleva venire qui, abbiamo deciso di ingaggiarlo perchè aggiunge valore alla società e al progetto tecnico di questa stagione "

