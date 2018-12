Luka Doncic, Nicolò Melli, Vince Carter, Sarunas Jasikevicius: gli Oscar del basket 2018

La stella: Luka Doncic

Sulla scia del trionfo a Eurobasket 2017, Luka Doncic ha chiuso un'annata da bottino pieno, facendo incetta di argenteria in Eurolega (titolo, MVP della stagione regolare, MVP delle FinalFour, Rising Star) e ACB (titolo, MVP della stagione, miglior giovane). Dallas è in questo momento il posto perfetto per costruirsi una carriera NBA raccogliendo il testimone di Dirk Nowitzki: i due anni da grandissimo protagonista in Europa con il Real Madrid lo hanno portato già prontissimo oltreoceano, assurdamente più avanti rispetto alle altre matricole. E quel premio di miglior rookie è già quasi prenotato...

Luka Doncic è stato scelto alla numero 3 al draft dagli Atlanta Hawks, ma subito scambiato con i Dallas Mavericks per Trae Young.Getty Images

La sorpresa: Sarunas Jasikevicius e il suo Zalgiris Kaunas

Che Sarunas Jasikevicius potesse trasformarsi da leggenda sul parquet a guru della panchina era cosa praticamente scritta da almeno 15 anni, ma non che potesse raggiungere questo livello di eccellenza in così poco tempo. La qualificazione alle FinalFour della scorsa Eurolega è stata il fiore all'occhiello di una stagione meravigliosa con il suo Zalgiris Kaunas, squadra gestita in maniera straordinaria senza un roster di spicco. E, nonostante i grossi cambiamenti estivi, lo Zalgiris si sta rivelando molto competitivo anche quest'anno, in pienissima corsa per i playoff. La squadra di Jasikevicius gioca una pallacanestro-specchio del suo allenatore: intensità, orgoglio e grande intelligenza tattica diffusa.

Sarunas Jasikevicius ha riportato lo Zalgiris Kaunas alle Final Four di Eurolega per la prima volta dal 1999.Getty Images

Il giovane: Donovan Mitchell

In una manciata di settimane, si è trasformato da un'ordinaria 13esima scelta al draft in una superstar già fatta e finita al suo primo anno in NBA. Con una faccia tosta che hanno in pochissimi (e non soltanto alla sua età), Mitchell ha risollevato gli Utah Jazz dall'anonimato nella durissima Western Conference, convincendo la dirigenza a ristrutturare la squadra su di lui. E se non avesse incrociato Ben Simmons sulla sua strada, quel premio di Rookie of the Year avrebbe il suo nome inciso sopra.

Donovan Mitchell si è piazzato al secondo posto nella corsa al premio di Rookie of the Year alle spalle di Ben Simmons.Getty Images

La delusione: Markelle Fultz

Da prima scelta al draft e potenziale perno dei Philadelphia 76ers, a giocatore di rotazione dal futuro più che incerto, e non soltanto in NBA. Sotto alla sindrome da "malato immaginario" che lo ha portato a perdere totalmente la fluidità e la meccanica di tiro rischia di annidarsi, più che un'infiammazione nervosa mal definita, un grave problema psicologico che ne sta frenando lo sviluppo in NBA. Perché un conto è essere una superstar al college, un altro è mantenere le aspettative di una prima scelta del draft.

Markelle Fultz ha giocato soltanto 33 gare in due stagioni con i Philadelphia 76ers, e al momento è ancora out a tempo indeterminato.Getty Images

L'italiano: Nicolò Melli

Il 2018 è stato l'anno della definitiva consacrazione, quello dell'ultimo step per raggiungere l'eccellenza in Europa per un giocatore che ha rifiutato diverse offerte NBA, facendo dell'Eurolega di altissimo livello il suo habitat naturale. Melli è tra i giocatori più utilizzati in assoluto da Zeljko Obradovic nella sua esperienza al Fenerbahçe, a testimonianza del fatto che anche il coach più esigente di tutta Europa (e con 9 titoli vinti in carriera) lo ritiene una pedina inamovibile nel suo scacchiere per quel mix di qualità che lo rendono un giocatore unico: intelligenza tattica, spirito di sacrificio, enorme dedizione difensiva, capacità di coprire più ruoli e un grosso miglioramento al tiro da fuori che lo ha sempre mantenuto sopra il 42% nelle ultime quattro stagioni.

Nicolò Melli ha chiuso la sua prima stagione al Fenerbahçe con 8.9 punti, 5.0 rimbalzi di media a partita e il 43% dall'arco.LaPresse

Il veterano infinito: Vince Carter

Il 26 gennaio festeggerà i 42 anni, nel bel mezzo della sua 21esima stagione in NBA. Il periodo d'oro, quando faceva tremare i tabelloni schiacciando a ripetizione con la canotta dei Toronto Raptors, se n'è andato ormai da tempo, ma quei voli con coordinazione impossibile sopra il ferro, per i quali si è guadagnato i nickname di Vincredible e Vinsanity, resteranno per sempre nell'immaginario epico collettivo. Oggi indossa la maglia degli Atlanta Hawks, perfettamente calato nel ruolo di mentore per una squadra giovane e in ricostruzione: chiuderà la carriera senza anelli, ma la figura di cacciatore di titoli non è mai andata a genio a una star d'altri tempi come lui. Vince è incredibile anche per questo.

Il 22 novembre 2018, Vince Carter ha raggiunto quota 25.000 punti in carriera, 22esimo giocatore nella storia della NBA a riuscirci.Getty Images

Il momento più emozionante: James-Wade, #OneLastDance

Sono stati scelti insieme in uno dei draft più profondi della storia della NBA e hanno condiviso un profondissimo legame di amicizia e stima reciproca per 16 lunghissime stagioni: hanno giocato assieme a Miami, inaugurando l'epoca dei Big Three e vincendo due anelli, e si sono ritrovati poi a Cleveland, dove, loro malgrado, le cose non sono andate come previsto. LeBron James e Dwyane Wade hanno segnato un'epoca, stampando decine di diapositive nella memoria dei tifosi NBA: quell'abbraccio, quelle lacrime trattenute a stento, quella sensazione di pelle d'oca generale allo scambio delle maglie, sono il simbolo di un momento che tutti vorremmo non passasse mai...

LeBron James e Dwyane Wade hanno vinto due anelli giocando con i Miami Heat nel 2012 e 2013, e un oro olimpico a Pechino 2008.Getty Images