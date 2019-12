Maradona: “Ginobili è il miglior atleta argentino della storia. Lui e Scola come Messi e Ronaldo"

Un messaggio che arriva direttamente dal numero 10 più forte della storia, Diego Armando Maradona che elogia Manu Ginobili, cedendogli lo scettro di miglior atleta argentino della storia.

" Manu è prima di tutto Manu. Non c’è altro da dire. Penso che sia il miglior atleta nella storia dell'Argentina "

Così ha dichiarato proprioil Pibe de Oro in un’intervista nel programma Libero di TyC Sports.

Il mito del calcio argentino è andato oltre, dimostrando di avere una grande passione per la palla a spicchi, non solo per Gimobili.

" Mi sarebbe piaciuto conoscere Michael Jordan e anche Tigers Woods. Anche se sono americani. Non è mica colpa loro. Ad oggi sono ancora tifoso di Jordan e anche di Steph Curry. Tifavo gli Spurs ancor prima che ci andasse Ginobili, quando c’erano le Torri Gemelle, Duncan e Robinson. Mi piace il basket, Scola e Ginobili, con Manu sempre prima di tutto. Loro sono come Messi e Ronaldo nel calcio "

I complimenti di Maradona per l’ex numero 10 degli Spurs, arrivano da lontano. Già nel 2005, nel programma “La Noche del 10” di Maradona, el Pibe de Oro si era espresso con parole al miele per Manu.

" Se mi stai dicendo che ho dato tanto allo sport argentino io te ne sono grato, ma ti voglio dire che a questo gioco hai vinto tu. Tu sei il miglior atleta argentino, il miglior rappresentate dell’Argentina al mondo "