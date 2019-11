Al termine della straordinaria impresa dell'Olimpia Milano che al Forum di Assago ha steso il Barcellona (83-70) rifilando ai catalani la prima sconfitta in Eurolega, Ettore Messina non trattiene la soddisfazione per quanto fatto vedere dalla sua squadra: "È stata una partita difficile contro una delle squadre più forti dell'Eurolega. Eravamo in difficoltà nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo trovato più situazioni per prendere vantaggio e creare assist che ci portassero a realizzare. Mi congratulo con i miei giocatori che sono stati bravi a rimanere nel match e voglio ringraziare il pubblico che ci ha sostenuto sempre in maniera positiva. Sfortunatamente è solo la sesta partita della stagione europea. Al momento stiamo andando un po' oltre l'asticella grazie alla nostra consistenza difensiva, ma dobbiamo lavorare ancora tanto: andare in palestra, con questi risultati, ci aiuta. Ora è il momento di essere positivi restando comunque equilibrati".

Pesic: "Milano ha meritato la vittoria"

Questo invece il commento di Svetislav Pesic, coach di Barcellona: "Ci sono state due differenti partite. Nella prima parte di gara abbiamo dominato, mentre nella seconda non ci abbiamo messo la stessa energia. Milano si è resa protagonista di una partita eccellente e per questo gli faccio i complimenti, hanno meritato. Abbiamo avuto qualche problema fisico e questo non ci ha consentito di contenere Rodriguez nel finale. Proveremo ovviamente a migliorare in vista delle prossime gare. In Eurolega stare bene e avere fiducia nei momenti decisivi delle partite è una delle cose più importanti. Non siamo qui per accampare scuse: in generale dico che è difficile a questi livelli controllare le partite, soprattutto se ti manca la forza in difesa".