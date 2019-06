Michele Carrea è il nuovo allenatore di Pistoia. Succede a Paolo Moretti

E’ ufficiale il nuovo nome che andrà a sedersi sulla panchina di Pistoia per la Serie A 2019-2020. Si tratta di Michele Carrea, che negli anni trascorsi in A2 si è guadagnato una notevole stima dall’intero ambiente cestistico. Nato a Milano il 20 maggio 1982, ha iniziato da giocatore nelle giovanili dell’Olimpia Milano, ma ha presto cambiato strada. Come allenatore, ha esordito all’età di 22 anni in un’altra società di Milano, l’Urania, che proprio in questi giorni si sta giocando la scalata in Serie A2, obiettivo strettamente connesso alla possibilità di giocare nel rinnovato PalaLido.

Dopo molte esperienze nelle giovanili e da vice tra Casale Monferrato, Siena e Casalpusterlengo, dal 2015 ha ricoperto il ruolo di capo allenatore a Biella, in A2. Con la formazione rossoblu ha raccolto diverse buone annate nel girone Ovest: al decimo posto della stagione d’esordio è seguito il primo di quella 2016-2017, con annessa finale di Coppa Italia di categoria persa all’ultimo tiro contro la Virtus Bologna. La beffa è arrivata negli ottavi della postseason, con la sconfitta per 2-3 contro Verona, allenata da Luca Dalmonte. Nel 2017-2018 è giunta quarta, uscendo di nuovo subito nei playoff, mentre nell’ultima stagione ha chiuso sesta, ma riuscendo a eliminare Udine al primo turno, senza però essere in grado di fermare la corsa fino alla finale di Capo d’Orlando. Carrea succede a Paolo Moretti, che aveva allenato la società toscana nella seconda metà di stagione prendendo a sua volta il posto di Alessandro Ramagli.

