Mike James fermato dalle Forze dell'Ordine tra accuse via social, video e precisazioni

Continua a tenere banco, soprattutto sui social, la vicenda che ha visto coinvolto Mike James, guardia dell'AX Armani Exchange Milano, tra sabato e domenica scorsi. Il giocatore è rimasto fuori dalle rotazioni nella sfida domenicale contro la Dolomiti Energia Trentino (vinta da Milano 86-78), ma l'esclusione non ha nulla a che fare con gli eventi precedenti, visto che il giocatore non si era allenato nemmeno nei giorni precedenti per recuperare le energie psicofisiche dopo un periodo molto dispendioso, visti gli incessanti impegni dell'Olimpia tra campionato ed EuroLeague, e soprattutto nell'ottica del doppio turno della competizione europea, che vedrà Milano opposta al Barcellona e al Bayern Monaco, rispettivamente il 9 e l'11 gennaio prossimi.

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Dolomiti Energia Trentino 86-78 04:07

Cos'è successo? Accuse su Twitter, e quel video...

Sabato pomeriggio, tramite il suo profilo Twitter, Mike James ha rivelato di essere stato fermato dalle Forze dell'Ordine in mezzo ad altri passanti nella zona residenziale City Life, dove si trovava in compagnia di amici. Secondo il giocatore, esponenti delle Forze dell'Ordine sarebbero scesi da una volante armi alla mano e avrebbero intimato di mostrare loro i documenti; James avrebbe risposto di non voler esibire alcunché finché le armi non fossero state riposte a dovere, ricevendo in compenso la richiesta di calmarsi, dal momento che si trattava di un normale controllo di routine. Su Twitter il giocatore ha espresso il proprio totale disappunto per l'accaduto, rispondendo peraltro positivamente a un utente che gli aveva fatto notare che, se fosse stato bianco, nessuno lo avrebbe fermato.

James ha inoltre rilevato, tramite l'utilizzo dell'espressione «profiled by the police», che anche in Europa succedono situazioni simili a quelle cui si assiste spesso negli USA, dove si può essere considerati "profili sospetti" anche e solamente per il colore della propria pelle. Una presa di posizione che sui social ha scatenato una vera e propria querelle intorno alla questione.

La stampa nazionale e i siti specializzati hanno riportato l'accaduto, fornendo anche le repliche arrivate dalla Questura e la smentita della Polizia di Stato di aver fermato il giocatore, mentre "CorriereTv" ha pubblicato online un video del controllo, cui però James ha prontamente replicato, sostenendo che tale clip fosse posteriore di circa 20 minuti a quanto avvenuto e che riportasse semplicemente le intenzioni delle Forze dell'Ordine di avere una normale conversazione solo dopo averlo riconosciuto quale giocatore di pallacanestro dell'Olimpia Milano.

Le precisazioni

La «police» di cui ha scritto James non era la Polizia di Stato, bensì, come sostenuto da "Il Corriere della Sera" e da "La Gazzetta dello Sport", tre Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo (CIO), Reparto mobile dell'Arma che ha funzione di supporto, della Caserma di via Lamarmora, impegnati in uno di quei servizi di controllo del territorio in cui vengono alternati posti di blocco a controlli di singoli o gruppi di passanti. I Carabinieri indossavano una divisa simile a quella che viene indossata durante le azioni di ordine pubblico e uno di essi portava a tracolla la pistola mitragliatrice M12, in piena ottemperanza dell'equipaggiamento e del regolamento previsti. Dopo averlo fatto già con altri cittadini, intorno alle ore 15:30 i Carbinieri hanno fermato James e i suoi amici in viale Berengario e, durante il controllo, non hanno rilevato alcuna anomalia. Nella giornata di domenica, secondo "La Gazzetta dello Sport", il giocatore sarebbe poi stato ascoltato dalla Digos per esporre la propria versione dei fatti dopo le esternazioni sui social, ma non sarebbero stati previsti provvedimenti a suo carico.